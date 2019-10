Giusy Ferreri Momenti perfetti testo di Roberto Casalino e musica di Casalino Nicco Verrienti per il nuovo singolo dell’artista. La Ferreri torna con un brano per l’autunno dopo l’ennesimo successo estivo che l’ha definitivamente consacrata quale regina delle hit dell’estate.

Da Roma-Bangkok a Partiti adesso, da Amore e Capoeira arrivando fino alla recendo Jambo ( quasi tutti brani che hanno visto coinvolti in qualche veste Takagi & Ketra), la Ferreri negli ultimi anni ha collezionato successi e certificazioni durante l’estate.

Ora è arrivato il momento di mettere a segno una nuova hit pensando, probabilmente, ad un possibile ritorno al Festival di Sanremo in previsione della pubblicazione dell’ottavo progetto discografico che arriverà nel 2020 a distanza di tre anni dal precedente disco, Girotondo.

Momenti perfetti arriverà in radio, in digitale e in streaming per Sony Music Italy questo venerdì, 18 ottobre ed è in pre-order (qui) e pre-save (qui) da oggi.

Alla produzione troviamo Francesco Katoo Catitti produttore che, negli ultimi anni, si è distinto per l’ottimo lavoro su album quali Anime di Carta di Michele Bravi e Biondologia di Romina Falconi.

Con questo brano Giusy Ferreri torna a riunirsi con Roberto Casalino, l’autore che più di ogni altro ha segnato la sua carriera firmando alcuni dei suoi più grandi successi, comprese le prime hit Non ti scordar mai di me e Novembre (ma anche Ti porto a cena con me, Fa talmente male etc…).

Momenti perfetti è scritta da Roberto per quel che riguarda il testo e dallo stesso con Nicco Verrienti per la musica. I due avevano già composto per la cantante il brano L’amore possiede il bene.

Tra l’altro la Ferreri ha anche duettato recentemente con Casalino in due brani del suo nuovo album, Il Fabbricante di ricordi (qui la nostra recensione).

Il brano viene descritto nel comunicato stampa così:

“…è un’esortazione a concentrarsi sul qui ed ora, saper cogliere l’attimo e vivere nel presente per apprezzare davvero quelle piccole cose semplici che in realtà costituiscono i ‘momenti perfetti’ della vita.”

GIUSY FERRERI MOMENTI PERFETTI TESTO E AUDIO

Disponibili da venerdì 18 ottobre.