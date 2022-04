Giuse The Liza “Il Brutto Del Mondo” è il nuovo singolo in collaborazione con Memento

Fuori dal 20 aprile per Maciste Dischi e distribuito da Universal/Isalnd il terzo singolo di Giuse The Lizia, un brano soul in cui la voce del cantautore palermitano ci accompagnano nella consapevolezza che un respiro profondo può essere d’aiuto per lasciarsi alle spalle il “brutto del mondo”.

Il nuovo singolo prodotto da Iulian Dmitrenco arriva dopo il buon riscontro ottenuto con l’EP d’esordio Come Minimo e dopo la pubblicazione dei singoli Parole Peggiori e Particelle, in collaborazione con Laila Al Habash.

Un nuovo episodio nel percorso del cantautore che con la sua personalità e la sua particolarissima penna sta facendo conoscere il suo mondo artistico a metà tra l’hip hop e il cantautorato classico.

GIUSE THE LIZIA “IL BRUTTO DEL MONDO” FEAT. MEMENTO

Un valzer R’n’B 2.0 in grado di trascinarci in atmosfere lontane, quelle di un jazz club in una notte di primavera, tra il suono di una chitarra elettrica e una batteria appena accennata. Il racconto di una presa di coscienza che si sviluppa lentamente, ma che arriva dirompente con un urlo liberatorio nel ritornello:

“Sento che adesso va molto meglio, questo universo forse ci basterà”

Giuse The Lizia va oltre alla malinconia di una situazione difficile e con il suo sfogo ci ricorda che l’amore, ma anche l’inquietudine e la preoccupazione sono sentimenti che si provano in ogni rapporto, ma da cui a volte è importante staccarsi per vedere il mondo da un’altra prospettiva.

Ad affiancarlo nel brano il giovane cantautore emergente Memento, la cui presenza anticipata dal solo di fiati, appoggia le sue barre su una strofa ritmata e sostenuta da un basso dal groove fortemente R’n’B, creando un momento di leggerezza, una sorta di “effetto pausa” nel desiderio di trovare un amore spensierato e tipico delle relazioni adolescenziali.

Un connubio forte di due penne innovative in grado di raccontarsi in modo sincero in un brano fresco ma non banale.

