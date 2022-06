Anteprima video: in “Lo-fi Love” giuliettacome fotografa su pellicola la malinconia di un amore disilluso

Oggi in anteprima esclusiva su All Music Italia vi presentiamo il videoclip del nuovo singolo di giuliettacome, Lo-fi Love, fuori per Troppo Records con distribuzione Universal Music Italia.

giuliettacome, nata a Forlì nel 1996, ama definire la sua musica sincera, irriverente e unisex.

Il suo progetto musicale da solista inizia a Dicembre 2018 con la pubblicazione di Luci al Neon con il quale partecipa all’Honiro Rap Battle Night classificandosi tra i primi 10 concorrenti. A Gennaio 2020, pubblica Romeo, il suo primo singolo, con il nome di Giulietta, a cui seguono Gin e Streghe. Tre canzoni dai testi impegnati su sonorità elettroniche. A Giugno esce il suo primo EP, Affetti, composto da 4 tracce prodotte durante la prima quarantena e registrate con un iPhone. All’Ep segue Costiera, pubblicato a Luglio.

A Febbraio 2021 decide di dare una svolta della sua carriera cambiando nome d’arta da Giulietta a giuliettacome, e pubblica il singolo Vero su etichetta Visory Indie. Il pezzo ottiene un discreto successo e la fa notare dal produttore Eiemgei (già Producer di Schiccherie di Madame) con cui realizza i brani Catcalling che entra nell’ambita New Music Daily di Apple Music.

Il singolo successivo è Adèle che viene inserito nelle playlist editoriali di Spotify New Music Friday, Novità Pop e Equal Italia. Ora è il momento di Lo-fi Love.

Giuliettacome Lo-fi love

Il nuovo singolo è un brano delicato e asciutto dove le sonorità lo-fi e la voce inaspettatamente soul di giuliettacome provano a trasportare l’ascoltatore nei luoghi più intimi dell’artista. La produzione di Zucco (con la supervisione artistica di Eiemgei) attinge a piene mani dal sound dei lo-fi beats tanto in voga in questo periodo, fondendoli perfettamente.

L’artista lo descrive così…

“Le note di un piano che escono da una finestra in un tardo pomeriggio di primavera.

Lo-fi Love è una foto su pellicola, una carezza che culla la malinconia di un amore disilluso. “

A seguire il testo della canzone e, in anteprima esclusiva per All Music Italia, il videoclip prodotto da Chubby Films. Questi credits:

Direttore Fotografia: Michele Garofoli

Produttore esecutivo: Pierpaolo di Stefano

Art Direction: Daniele Desperati

Make up & hair stylist: Vittoria Ranieri

Montaggio: Chiara broggi

Color Grading: Crush Studio

Se non fossi me

io non vorrei stare con me

E non so amare o mi sbaglio

E non ci sbatto di nuovo

se ho il cuore di ghiaccio

Non vado su Tinder

non sono una tipa da one-night stand

midnight a Paris

Je t’aime ma cherie

mi sento una bitch

sola come il grinch

Quando lei è con me

l’amore non mi fa male

mi sento su un’Honda a Marce

E lei è per me

quelle luci, la Tour Eiffel

se non so più vedere

E non lo sa quanto male mi fa

una sua lacrima

E non lo sa quanto bene mi fa

la sua fragilità

vorrei che il vuoto che ho dentro

si colmasse adesso

mi hanno trattata un po’ male

perché i narcisi amano con il sale

i romantic cheap lasciavano i fiori e gli attacchi

e io cerco baci come i gatti randagi

buttati e feriti nei prati

sono un caso perso

mi innamoro spesso

ma non resto

lei è¨ il mio unico centro

Musica mia sei un eccesso

e vorrei amare e non riesco ho libertà ma carenza d’affetto

Amor che nullo amato amar perdona

io non perdono perché non mi hai mai amato

fanculo le mimose io voglio i diritti

tieniti gli spicci

io voglio salvarmi

Quando lei è con me

l’amore non mi fa male

mi sento su un’Honda a Marce

E lei è per me

quelle luci, la Tour Eiffel

se non so più vedere

E non lo sai quanto male mi fa

una tua lacrima

E non lo sai quanto bene mi fa

la tua fragilità