Giuliano Sangiorgi dedica alla figlia stella un brano inedito

Giuliano Sangiorgi dei Negramaro oggi, nel giorno del terzo compleanno di sua figlia, ha pubblicato sulle sue pagine social un video con un brano inedito in sottofondo.

Le note emesse dalla voce di Giuliano sono accompagnate dalle immagini in cui la bimba viene allattata tra le braccia di mamma Ilaria.

Una dichiarazione d’amore che vuole essere un regalo di compleanno pubblicato nella notte tra il 2 e il 3 novembre.

Nel testo che accompagna il post di Giuliano Sangiorgi il cantuatore scrive parole dolci per entrambe

Ti guardavo mentre eri attaccata al seno di mamma. E vi ho trovato uguali, identiche, e ho sperato che il meglio lo prendessi da lei….Auguri amore mio! Ora ti canto il mare d’amore che proviamo per te, dal primo istante in cui hai iniziato a splendere forte, fortissimo nei nostri giorni.

Non è la prima volta che Giuliano si cimenta con un brano dedicato alla paternità/maternità. Lo aveva già fatto componendo per l’amica Syria, e per la nascita del suo Romeo (ma anche per la sua primogenita, Alice) il brano Se sapessi uscito poi nell’album 10+10 del 2017.

Qui a seguire il testo della dedica di Giuliano per la sua Stella mentre cliccando qui potete ascoltare la canzone.

Tra di noi

già ci sei

tra di noi

tu chi sei

Hai gli occhi nerimiei

la bocca per fortuna

è uguale a lei

tu sai chi è lei

i piedi non saprei

veloci come i suoi

o stanchi come i miei

non saprei

facciamo che somigli a me

in tutto ciò che piace a te

e tutto il resto prendilo da lei

sai chi è lei

Se eri tu

tra trentasette anni

o forse un anno in più

sei proprio tu

con la stessa faccia

sempre un po’ distratta

e intanto al collo appendi una promessa

e non mi lasci più

dove sei tu

sorride, sei proprio tu

Fai sogni uguali ai miei

la notte ci somiglia

quale stella sei

tu sai chi è lei

lo so che non dovrei ma

svegliarti per vederti sorridere con lei

ora sai chi è lei

Tu sei lei