Giulia Penna svela la sua anima r&b con “Sospesa” feat. Nese Ikaro

Dopo il brano Lacrime dolci, pubblicato a maggio, Giulia Penna prosegue il racconto della sua sua evoluzione artistica e personale. Lo fa con il nuovo singolo Sospesa, disponibile negli store digitali dall’1 luglio 2022.

Anche in questa canzone, l’artista svela al pubblico la parte più intima e profonda di sé, tirando fuori la sua anima r&b. Il brano (distribuzione ADA Music Italy) vede la partecipazione di Nese Ikaro. Inoltre, conferma il team che ha accompagnato Giulia alla scoperta di questi nuovi mondi musicali. Sospesa è stato scritto dalla stessa cantante con Federico Baroni; ed è prodotto da Gianmarco Grande.

A proposito della collaborazione con Nese Ikaro, Giulia Penna ha raccontato: “Ho scoperto Nese Ikaro ascoltando una sua canzone all’interno della playlist Anima R&B. Avevo scritto “Sospesa” diverso tempo fa e quando ho incontrato Nese Ikaro ho pensato che fosse perfetto per accompagnarmi nella pubblicazione di questo pezzo”. Ha poi aggiunto: “Quando ha ascoltato la demo del brano, è stato talmente coinvolto sin da subito dal brano che ha voluto anche contribuire personalmente scrivendo le barre della sua strofa. “Sospesa” non rappresenta il classico prototipo della canzone estiva scanzonata, ma quest’anno avevo voglia di proporre al pubblico qualcosa che mi rappresentasse davvero e che raccontasse il mio stato d’animo, andando contro ogni regola del mercato”.

Giulia Penna, il videoclip di Sospesa

Il nuovo singolo Sospesa è accompagnato da un videoclip ufficiale, già disponibile su YouTube. La clip vede l’alternarsi di riprese realizzate durante il giorno, al tramonto o di notte, sullo sfondo del mare laziale che Giulia sente molto vicino. Le immagini sono state realizzate interamente a San Felice Circeo.

Il video vede Giulia Penna abbandonarsi ai suoi pensieri, guidata dalla musica. È come se il paesaggio riflettesse il suo stato d’animo: vento tra i capelli, leggerezza dei pensieri che sanno diventare pesanti come sassi e l’acqua che le accarezza il corpo come per risvegliare quei sentimenti sospesi.