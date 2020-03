Giulia Mutti ha lanciato il nuovo singolo “La testa fuori”

Giulia Mutti lancia il nuovo singolo La testa fuori, disponibile sulle piattaforme digitali ed in rotazione radiofonica.

Il singolo anticipa l’uscita del suoi primo album di inediti.

La testa fuori arriva ad un anno di distanza da LE FAVORITE, il progetto che celebrava le donne della musica italiana.

La testa fuori è un racconto in musica delle proprie emozioni, quelle condivise da tutti, in particolar modo in alcuni momenti della vita.

Giulia Mutti si chiede:

“quanto può pesare una lacrima, quanto è importante esternare un’emozione? I rapporti tra le persone sono strani, crediamo di capirci, viviamo anni fianco a fianco, e a volte non ci conosciamo affatto. Forse basterebbe cancellare tutto intorno, tornare a vivere di cose essenziali. Allora anche senza niente ci sentiremmo fortunati, e magari potremmo dissetarci delle nostre stesse lacrime. Basterebbe guardarci negli occhi per dirci la verità e trovare la forza di emergere da questo mare di caos tenendoci a vicenda la testa fuori”

Il brano è molto attuale ed in linea con i sentimenti che stiamo vivendo in questo periodo, in cui tante certezze sono state messe in crisi.

Giulia Mutti racconta la voglia di riscoprire noi stessi e vivere i rapporti in una maniera diversa: a distanza.

“La normalità non è più normale. Nella canzone canto se piango solo io non funziona… beh, forse una magra consolazione c’è: siamo tutti nella stessa situazione tutti uguali, tutti con le stesse paure. Stiamo piangendo insieme. Ma l’essere umano ha un grande istinto di sopravvivenza e allora anche io, per prima, mi attacco alla luce che vedo in fondo al tunnel: la speranza di mettere prima possibile e tutti insieme LA TESTA FUORI da tutto questo”

GIULIA MUTTI – LIVE

In primavera arriveranno i primi appuntamenti live nei club alternativi delle più importanti città italiane, Milano, Siena, Brescia, Firenze, Lamezia Terme, Lecce, Taranto, Torino.

Sarà un’occasione per ascoltare le nuove canzoni, vedere come Giulia Mutti tiene il palco, la forza della sua capacità interpretativa e la facilità innata di suonare.