Giraffe invita a prendere posizione nel singolo “RUOK”

Giraffe (all’anagrafe, Lorenzo Passamonti) lancia il nuovo singolo dal titolo RUOK (si legge “Are You Ok”). Il brano è in rotazione radiofonica e sulle piattaforme streaming dal 16 luglio 2020.

RUOK è uno sfogo realista e privo di retorica sul tema caldo delle ultime vicende oltreoceano. Il cantautore sottolinea l’importanza di prendere una posizione in relazione agli eventi che si verificano. A proposito del nuovo singolo, ha dichiarato: “All’interno troverete contenuti non proprio per tutti. Per alcuni forse non parla di niente, per me non c’è altro di cui parlare in questo caldo momento“.

All’apparenza, il brano può sembrare una canzone d’amore. In realtà, nasconde un messaggio molto più profondo. Nel testo, alcune rime restano sospese, implicite, poco intellegibili. L’obiettivo è quello di voler spronare l’ascoltatore a indagare, a guardarsi dentro e toccare con mano una coscienza nuova.

Dal punto di vista musicale, RUOK è un brano trasversale. L’808 trap nella seconda strofa è in totale contrapposizione con il sax tipico del R&B, che è presente in tutti i ritornelli.

Conosciamo meglio Giraffe

Giraffe è il nome d’arte di Lorenzo Passamonti (classe ‘96), cantautore di Tarquinia (Roma). Inizia a suonare giovanissimo. A 16 anni fonda il suo primo gruppo, Le Riserve, con il quale incide due album. A 21 anni, dopo aver frequentato il Saint Louis College Of Music di Roma, si dedica alla carriera solista.

Lo pseudonimo Giraffe è scelto perché richiama l’esoticità e l’atipicità dell’animale, che si mostra quasi come un essere “alieno”. Lo stesso vale per Lorenzo, che si pone in contrapposizione rispetto ai tempi moderni e ai luoghi urbani. Il suo stile si fonda su l’ITpop e l’elettronica post blues.

Giraffe ha all’attivo diversi singoli. Tutti i brani sono composti, arrangiati, suonati e prodotti da lui. RUOK anticipa un EP di prossima pubblicazione.

Per conoscere meglio Giraffe e per le news che lo riguardano, potete visitare la sua pagina Facebook e il suo profilo Instagram.