Gipsyland torna per farci ballare fino a notte tarda con un’edizione ricca di proposte musicali internazionali e il meglio della nuova generazione italiana

Torna Gipsyland un festival che non è solo un Festival ma un racconto, un film, uno spettacolo con una trama che si rinnova ogni anno. Cinque stage per due giorni di musica con proposte musicali internazionali. Da Danny Tenaglia a Dj Stingray 313, da Move D a Just Ed. E ancora Lele Sacchi, Farfa, Alex Neri e tanti altri.

Dopo lo stop forzato del 2021, Gipsyland è pronto per la dodicesima edizione, la più grande mai realizzata che, dopo sette anni durante i quali il festival si era concentrato in un unico giorno, torna a sdoppiarsi in due serate: l’appuntamento è venerdì 5 e sabato 6 agosto 2022 a Cisternino in provincia di Brindisi), in Valle d’Itria, Masseria Montereale.

Grandi esponenti della musica elettronica italiana e internazionale faranno ballare i visitatori fino all’alba: tra loro figure storiche dell’elettronica mondiale e la new generation italiana da FEDELE a SGAMO.

Gipsyland tutto quello che c’è da sapere

GLI STAGE

In occasione della dodicesima edizione sono previste le più svariate attività – non solo musica ma anche spettacoli di danza, teatro, acrobati, e ancora mercatini vintage e artigianali, e tanto altro. Gli stage saranno, anche quest’anno, ben cinque.

AIA

Il palco principale, circondato dalle antiche mura della Masseria, diventa una grande scenografia della consolle in cui si esibiranno i dj del genere House.

PANORAMIX

Una scenografia che richiamerà i suggestivi tendoni del circo ospiterà le esibizioni di alcuni dei migliori esponenti della scena musicale elettronica internazionale.

ULIVETO

Immerso negli ulivi pugliesi, è il palco designato alla musica Urban al venerdì e quella degli artisti locali al sabato.

PINETA

Il Gipsyland è un luogo lgbtqia+ friendly in ogni suo angolo. La Pineta riflette lo spirito della cultura musicale queer e del clubbing internazionale ispirato alle icone per i diritti civili. Il clima di festa unisce.

TEATRO BISTROT

In questo spazio, in cui verrà ricreata l’atmosfera dei teatri di varietà, sarà possibile cenare e assistere a performance teatrali e musica dal vivo. La presenza di food truck e sedute permette inoltre di

assaporare nell’area attigua le specialità tipiche pugliesi.

Il 2022 all’insegna di un edizione sostenibile

Da quest’anno Gipsyland diventa un evento sostenibile.

THE FLAME SRLS, in qualità di organizzatore, intende adottare le migliori tecniche e pratiche disponibili per rendere la manifestazione un evento sostenibile, ovvero “un evento ideato, pianificato e realizzato in modo da minimizzare l’impatto negativo sull’ambiente e da lasciare una eredità positiva alla comunità che lo ospita” (Green meeting guide – UNEP 2009).

Intende realizzare questi obiettivi con un’attenta pianificazione ed organizzazione, allo scopo di prevenire le criticità riscontrate nella precedente edizione e con un approccio “gentile” e partecipativo nello spirito della manifestazione.

Si porrà particolare attenzione anche a problematiche sociali quali l’uso e l’abuso di alcoolici, che avvengono al di fuori della manifestazione, soprattutto nei parcheggi e che comportano problemi di sicurezza oltre che ambientali a causa di abbandono indiscriminato di bottiglie e contenitori sul territorio. A tale scopo si chiederà la collaborazione di un’associazione specializzata in queste tematiche, oltre ad inserire questo argomento nella comunicazione dell’evento.

Gli aspetti che sono stati presi in considerazione sono ENERGIA, MOBILITÀ / ACCESSIBILITÀ, RIFIUTI, COMUNICAZIONE.

IL PROGRAMMA

Abbonamenti regolari e ticket giornalieri in vendita qui.

VENERDI 5 AGOSTO

apertura porte ore 19.00

mercatini vintage e artigianato, truccatrici, massaggi relax, cartomanti, giocolieri, street food, vineria Paololeo, birreria, ristorante bistrot.

Area Teatro Bistrot

ore 20 “È fatto il fatto?” a cura di Teatro Pat Matera (per bambini)

ore 21 Mago Vago

ore 21.30 teatro

ore 22.30 spettacoli di danza

ore 23.30 Burlesque show con Giuditta Sin, Gonzalo Mirabella, Sophie d’ishtar

ore 00.30 intro dj

ore 01.00 Evil Saint Francis & Sapo live

ore 02.00 Opa Cupa live

ore 03.00 Dj Gianpiero Carbonara

Main Stage (Aia masseria) _ partner KEEP ON DANCING IBIZA

ore 23.30 Andrea Fiorito

ore 01.30 DANNY TENAGLIA

ore 05.00 closing

Area Pineta _ partner BURRO STUDIO RADIO MILANO

ore 00.00 Yas Reven

ore 01.30 Riccardo BHI

ore 03.00 BAMBOUNOU

ore 05.00 closing

Area Urban (Uliveto) _ partner WE GOING.SOUND MILANO

ore 00.00 dj Slu

ore 01.00 SGAMO

ore 02.00 JARREAU VANDAL

ore 03.00 GREG WILLEN

ore 4.00 SGAMO b2b LELE SACCHI (BASS2BASS)

ore 05.00 closing

Area elettronica (Panoramix) _ partner CURTIS ELECTRONIX

ore 00.00 CYAN 85

ore 01.30 3KZ live

ore 02.30 GALAXIAN live

ore 3.30 Dj STINGRAY 313

ore 5.00 area food (Teatro/Bistrot) con street food, gelati, colazioni dolci e salate.

SABATO 6 AGOSTO

apertura porte ore 19.00:

mercatini del vintage, truccatrici, massaggi relax, cartomanti, giocolieri, street food, vineria Paololeo, birreria, ristorante bistrot

Area Teatro Bistrot

ore 20.00 Casa di Pulcinella “Hansel e Gretel”

ore 21.00 Spettacoli di varietà

ore 21.30 teatro

ore 22.30 spettacoli di danza

ore 23.30 Burlesque show con Giuditta Sin, Gonzalo Mirabella, Sophie d’ishtar

ore 00.30 intro dj Misspia

ore 01.00 Rekkiabilly live

ore 02.00 The Big Ska Swindle Band

ore 03.00 Dj Misspia

ore 05.00 KEKKO FORNARELLI live

Main Stage (Aia masseria) _ partner KEEP ON DANCING IBIZA

ore 23.00 JONNYNTRAVIS

ore 00.00 JUS ED & MOVE D

ore 03.00 ALEX NERI & FARFA

Area Pineta _ partner SOUL CLUB RAINBOW

ore 00.00 Guido Losacco

ore 02.00 FERDINAND MONK

ore 04.00 LA STRYXIA

ore 05.00 closing

Apulian Stage (Uliveto) _ partner “I migliori staff pugliesi”

ore 23.00 Aniello

ore 00.15 Rocco Tetro

ore 01.30 Marco Ninni

ore 02.45 Alex Pala + Picca & Mars

ore 05.00 closing

Area elettronica (Panoramix) _ partner OBSCURA record

ore 23.30 PORT CHAMBERS

ore 00.30 YULIA NIKO

ore 02.00 TIJANA T

ore 3.30 Dj FEDELE

ore 05.00 closing

ore 5.00 area food (Teatro/Bistrot) con street food, gelati, colazioni dolci e salate + concerto acustico KEKKO FORNARELLI