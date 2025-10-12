Giovanni Ti Amo: dopo “Cambiare Per Te” arriva il nuovo singolo “Rettile”

In rotazione radiofonica da venerdì 17 ottobre, ma già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download a partire da mercoledì 15 ottobre, Rettile (Pulp Music / Island Records) è il nuovo singolo di Giovanni Ti Amo, prodotto insieme a Joe Croci, con le batterie firmate da John Squillante.

Preceduto da Cambiare Per Te, che ha segnato l’inizio di un nuovo percorso, il brano nasce quasi di getto la scorsa estate, senza alcun tipo di obiettivo o direzione, ma proprio per questo carico di emotività.

Entrando un po’ più nel dettaglio, il singolo prende forma dall’immagine potente di un rettile immobile, simbolo di una condizione esistenziale in cui ci si sente bloccati, incapaci di muoversi o di prendere decisioni in un contesto sentimentale nuovo e imprevedibile.

Questa condizione entra però in contrasto con le suggestioni estive che fanno da sfondo al brano che – nonostante le atmosfere felici e spensierate – mantiene comunque quella tensione emotiva tipica delle canzoni d’amore, dove lo struggimento è sempre in agguato.