E’ uscito il nuovo singolo del giovane cantautore urban pop bolognese Giovanni Dose, una ballata che è una dedica, ma anche una promessa d’amore.

Il giovane talento della scuderia Hokuto Empire di Francesco Facchinetti è reduce dalla pubblicazione dei brani Poche Cose, in collaborazione con il rapper Laïoung, e Del Bene, Del Male.

Dose è una fresca urban ballad che si caratterizza per dalle sonorità pop-rock, con un ritornello che rimane subito in testa grazie a un sound accattivante.

Il brano porta la firma dello stesso Giovanni insieme al fratello, l’autore Paolo Antonacci.

Dose è una dedica e una promessa del cantautore a una donna che sta per andarsene. Lui è dipendente dalla dose di emozioni e sensazioni che prova standole accanto. Per non perderla decide di aprirsi e raccontarsi senza filtri.

“Questa canzone descrive un momento, l’istante in cui arriva quella malinconia bella che spinge a sfogarsi e a compiere gesti che, in altre situazioni, non ci apparterrebbero mai. A volte tutto questo funziona, a volte no, ma spero che dopo aver ascoltato questo brano riuscirete a togliervi quel peso dallo stomaco e a mandare quel messaggio che finora non avete avuto il coraggio di inviare.”

Queste le parole di Giovanni per descrivere Dose.

GIOVANNI

Giovanni, nato a Bologna nel 2001, è il figlio secondogenito di Biagio Antonacci e fratello minore di Paolo.

Nel 2019 inizia a scrivere e pubblicare i brani prodotti da Parix Hilton. Questi catturano l’attenzione dell’etichetta Hokuto Empire.

“Ho sempre sorriso ascoltando una canzone, quindi continuerò per questa strada fino a quando non smetterò di divertirmi.”

GIOVANNI DOSE – IL TESTO

Testo e musica: Giovanni Antonacci, Paolo Antonacci

Produzione: Placido Salamone

Etichetta: 2020 Hokuto Empire

Edizioni: Mamely

Scommetto che metti gli occhiali perché non hai preso le lenti a contatto

Che cerchi le cose che ho detto le cose che ho dentro negli occhi di un altro

che prendi l’autobus fino alla piazza maggiore

che hai preso sempre sul serio ogni tipo di errore

Tu mi dici ti fidi

Che ti fidi di me

Tipo sì che mi credi

Però poi non vedi

Se ne esco da re

Siamo soli

Però siamo soli davvero

Tipo stanza d’hotel

Io non parlo non sento non nego e non vedo

Siamo in due che cerchiamo qualcosa che non c’è

Ti prometto che puoi chiamare se dormi poco la notte

Ti prometto che puoi restare qui mentre il traffico corre

Le note di un pianoforte, le storie vanno veloce, sei la mia dose

Tu promettimi, Tu promettimi

Ti prometto che per venire lì spacco entrambe le suole

TI prometto che Ti prometto che non dimentico il nome

Le note di un pianoforte, Le mani vanno veloce, sei la mia dose

Tu promettimi, Tu promettimi

Scommetti che mi sento solo, mi sento solo in un mare di gente

Con questa gente che scorda sì, che mi ascolta ma non sente niente

Io come te cerco sempre la cosa migliore

Quando mi sentirò male farò un po’ l’attore

Tu mi dici ti fidi

Che ti fidi di me

Tipo sì che mi credi

Però poi non vedi

Se ne esco da re

Se ne esco da re

Ti prometto che puoi chiamare se dormi poco la notte

Ti prometto che puoi restare qui mentre il traffico scorre

Le note di un pianoforte, le storie vanno veloce, sei la mia dose

Tu promettimi, Tu promettimi

Ti prometto che per venire li spacco entrambe le suole

TI prometto che Ti prometto che non dimentico il nome

Le note di un pianoforte, Le mani vanno veloce, sei la mia dose

Tu promettimi, Tu promettimi

E si cantava dei pezzi che mettevi da YouTube, io me lo ricordo e tu

Invece fai finta di niente, e ti perdevi nei tempi delle mie giornate blu

Io me lo ricordo e tu, invece fai finta di niente… invece se resti

Ti prometto che puoi chiamare se dormi poco la notte

Ti prometto che puoi restare qui mentre il traffico scorre

Le note di un pianoforte, le storie vanno veloce, sei la mia dose

Tu promettimi, Tu promettimi

(Ti prometto che), tu promettimi

Ti prometto che, (ti prometto che)

tu promettimi, ti prometto che

Le note di un pianoforte, Le storie vanno veloce, sei la mia dose

Tu promettimi, Tu promettimi

Tu promettimi, ti prometto che, (ti prometto che)

Tu promettimi, ti prometto che