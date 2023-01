Giorgio Gaber: in arrivo il docufilm a vent’anni dalla scomparsa

Il 1° gennaio 2003 scompariva prematuramente Giorgio Gaber. Il 25 gennaio 2023, a vent’anni dalla scomparsa e nel giorno del suo compleanno, è stato annunciato l’inizio delle riprese del docufilm a lui dedicato.

Il primo ciak si terrà lunedì 30 gennaio 2023 a Milano, nella casa di Giorgio Gaber e della moglie Ombretta Colli. Il docufilm segna la prima iniziativa cinematografica in ricordo del Signor G., intrapresa in stretta collaborazione con gli eredi. Il progetto è promosso dalla Fondazione Gaber e co-prodotto da Atomic Production e RAI Documentari. Fa parte delle attività e iniziative che hanno avuto il via il 1° gennaio 2023, per celebrare Gaber nel ventennale della sua scomparsa.

Il direttore di Rai Documentari, Fabrizio Zappi, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Abbiamo creduto sin dal primo momento in questo progetto che, grazie al talento di un grande regista come Riccardo Milani, coniuga perfettamente la nostra volontà di editore di mettere in luce le grandi eccellenze della nostra cultura e storia artistica con un linguaggio moderno e accattivante”.

Il lavoro e la storia di giorgio Gaber nel docufilm

Il docufilm è scritto e diretto da Riccardo Milani, da sempre grande estimatore della figura e dell’opera di Giorgio Gaber. A questo proposito, Paolo Dal Bon e Dalia Gaber, rispettivamente Presidente e Vice Presidente della Fondazione, hanno dichiarato: “Riccardo è la persona che meglio di chiunque altro può raccontare il Signor G. Lo conosce, lo stima, lo ha visto varie volte a teatro e pensiamo che sia senza dubbio la persona che, meglio di chiunque altro, può tratteggiare il suo carattere di uomo e di artista”.

Dal Bon e Dalia Gaber hanno poi svelato che il docufilm conterrà anche preziose immagini di repertorio. “Ringraziamo Rai Documentari per aver voluto questo progetto che sarà arricchito con il grande repertorio Rai, a cominciare dalle stupende immagini del teatro canzone che lo stesso Gaber ha voluto realizzare sul palcoscenico di quello che oggi si chiama Teatro Lirico Giorgio Gaber”.

Il docufilm dedicato al Signor G., girato tra Milano e la Versilia, sarà trasmesso in autunno in una prima serata firmata Rai Documentari.