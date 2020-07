Giorgieness racconta la solitudine nel nuovo brano Hollywoo

Giorgieness lancia un nuovo brano a poco più di un mese dall’uscita di Maledetta, che aveva segnato il suo ritorno sulle scene musicali. Il singolo si intitola Hollywoo ed è disponibile negli store digitali dal 21 luglio 2020.

La canzone è ispirata a grandi icone del passato più o meno recente, come Marylin Monroe o Amy Winehouse, e alla loro solitudine. Giorgieness ha voluto restituire uno spaccato di vita, ritraendo la solitudine di chi – agli occhi degli altri – sembra avere tutto o quasi. Hollywoo nasce da un sentimento che la cantautrice ha vissuto personalmente. Il suo sforzo è stato quello di raccontare la sua esperienza rapportandosi a quei nomi famosi, immaginandone le problematiche e le insicurezze.

Il singolo è tratto dall’album in arrivo per fine anno su etichetta Sound To Be. Giorgieness lo descrive così: “Hollywoo è, al contrario di quello che esprime musicalmente, uno dei pezzi più scuri che ho scritto per questo album. Volevo restituire uno spaccato di vita, il ritratto di una solitudine,

quella di chi spesso da fuori sembra avere tutto o comunque molto più di altri ma poi si trova

a fare i conti con se stesso“.

Ed ancora: “La canzone nasce da un sentimento che io stessa ho vissuto. Rapportandomi a nomi molto più grandi del mio, immaginandone le problematiche, le insicurezze, gli spazi enormi in cui dovevano stare da soli, ho elaborato la mia sensazione. Tra i miei pensieri sono apparsi personaggi come Marilyn – direttamente citata nel video del brano – alla più anagraficamente vicina Amy Winehouse, ma anche a personaggi fantastici come Bojack di cui abbiamo un po’ ricreato la sigla. Insomma, tutti quei nomi un po’ maledetti che per colpa di questa solitudine spesso ci hanno lasciati prima del tempo o sono diventati quello che non avrebbero mai voluto essere. Tra le righe del racconto autobiografico del testo aleggiano anche i fantasmi di questi personaggi“.

Hollywoo è accompagnata da un videoclip ufficiale, che potete vedere qui di seguito.

Giorgieness – Hollywoo – Video

Per seguire Giorgieness, potete visitare la sua pagina Facebook e il suo profilo Instagram.