Giorgieness pubblica il disco “Mostri” scritto alla fine dei vent’anni

Mostri è il nuovo disco di Giorgieness, negli store digitali per Sound To Be dal 28 ottobre 2021. Il singolo estratto in concomitanza con l’uscita dell’album è la title track del progetto.

Scritto da Giorgia D’Eraclea (vero nome di Giorgieness), prodotto da Ramiro Levy e Marco Olivi, Mostri è un brano dal ritmo incalzante. La sonorità del pezzo è caratterizzata da voci distorte e da linee di pianoforte e archi impetuosi.

A proposito del singolo, l’artista racconta: “Davvero dell’altro ci fa paura la diversità o spesso è proprio ciò che in loro riconosciamo di noi, a spaventarci? Quando tu sei il nemico di te stesso e non puoi fidarti delle tue sensazioni, chi sono i mostri di cui avere paura?“.

Ed ancora: “È difficile fare entrare qualcuno nella propria vita, ancora peggio lasciare che veda quello che di noi ci spaventa, quello che cerchiamo di nascondere anche allo specchio. Cosa vuoi tu da me? Come puoi pensare di volermi nella tua vita? Chi ti dà il diritto di farmi stare bene se tanto poi te ne andrai? Così ci complichiamo i rapporti, perdiamo chi vorremmo tenere vicino mettendolo costantemente alla prova, li bombardiamo coi nostri difetti e scappiamo davanti all’amore, quello vero, quello che poi ti porta a impegnarti”.

Giorgieness conclude: “E poi mandiamo i messaggi la notte, quando bisognerebbe dormire e invece ci chiediamo come fai? Come fai a spingermi sulla soglia delle mie paure? Come fai a farmi venire voglia di buttarmi nel vuoto dicendomi che ci saranno le tue braccia a prendermi? Perché siamo noi i mostri, siamo rivali, perché siamo soli e siamo uguali”.

Un team al femminile per il singolo Mostri

Per questo capitolo del progetto, Giorgia ha deciso di circondarsi quanto più possibile di artiste donne. E’ tutto al femminile il team delle Scapigliate che ha curato la grafica della copertina. Le Scapigliate sono: Serena Debianchi, Anna Mancari, Elisabetta Amicucci e Monica Carlone. Di loro, Giorgieness dice: “Non sono solo donne splendide: sono tutte artiste con un’estetica definita e una creatività viva e d’impatto. Nel mio lavoro cerco sempre di coinvolgere persone che siano prima di tutto amiche e professioniste che stimo, perché penso sia bellissimo unirsi e dire che ci siamo e ribadire che le donne non sono le peggiori nemiche delle donne: il patriarcato è il peggior nemico delle donne. Ci siamo confrontate e mettendo insieme le idee abbiamo curato ogni aspetto dello shooting, dal concept allo styling, facendoci aiutare da Maria Pisani, che curò le grafiche del mio primo album e spesso mi salva la vita”.

Il videoclip di mostri

Il singolo Mostri è accompagnato da un videoclip ufficiale, realizzato da Giorgieness stessa. Il video è tratto da momenti della giornata trascorsi con le Scapigliate, come racconta l’artista: “Si è creata una sinergia speciale tra me e le Scapigliate nella giornata di shooting che non potevo non farne tesoro. Così ho messo insieme immagini di quel giorno e altre che mi hanno ricordato come mi sentivo mentre scrivevo “Mostri” e ne ho fatto un viaggio“.

La cantante rivela poi: “Mi piaceva mettere in contrasto la spensieratezza con cui abbiamo ballato in costume su un cavalcavia e i fuochi d’artificio che fanno i nostri cuori quando scoppiano, quando sentono quei mostri ed iniziano ad amarli. L’ho scritto, diretto, montato e colorato con amore, spero faccia viaggiare anche voi!“.

Giorgieness, ecco l’album Mostri

La canzone Mostri è stata scelta da Giorgieness per presentare al pubblico il suo nuovo album. L’artista ha dato vita a un disco più maturo, ricercato, meno arrabbiato e più consapevole. I racconti che emergono dalle canzoni, riguardano tante persone, il passato in diverse forme e il futuro incerto, la speranza di fare qualcosa che rimanga, e la voglia di rimanere in disparte. I brani parlano di famiglia, di amore – per se stessi e per gli altri – in tutte le sue forme, di dolore, di prepotente rinascita.

“Ho scritto questo album in un momento di quiete, in modo molto diverso dagli altri“, racconta Giorgieness. “Oggi sento di poter dire dire di aver composto le canzoni che avevo bisogno di ascoltare, forse ancora più che di scrivere. I mostri siamo noi, tutti, soprattutto quelli come me, un po’ rotti e un po’ troppo profondi, quelli che ridono quando stanno male e piangono quando sono arrabbiati. Siamo tanti e mi sono resa conto che se c’è una cosa che voglio fare con la mia musica è dare un posto a chi sente di non averlo, dare sollievo a chi si trova nella tempesta, come spesso capita a me“.

Mostri racconta la fine dei vent’anni dell’artista

Giorgieness rivela poi: “è un disco che ho scritto “alla fine dei vent’anni”, fase che sto vivendo come un passaggio di stato, come un capodanno da cui ripartire. I mostri di cui parlo sono tutti reali, e sono gli unici a farmi paura davvero. Non è ciò che non conosco che temo, ma quello che ho imparato e capito, quello che è già successo e vorrei non succedesse più. Così la mancanza si fa monito, la nostalgia la mia migliore amica, il dolore mio padre e la speranza mia madre“.

E conclude: “Tutte le emozioni che proviamo sono valide e meravigliose, bisogna solo mettersi alla giusta distanza, anche se siamo tutti stanchi, c’è sempre un nuovo sforzo da fare per cui ne vale la pena. E se è l’immagine che hanno gli altri di noi ad affossarci, deve diventare quella che hai di te stesso a mandarti avanti. Solo guardandoti allo specchio e riconoscendo il tuo mostro puoi lasciare che altri lo amino. Perché, alla fine, preferisco essere libera che compresa“.

La tracklist del disco

Mostri è composto da 11 tracce e contiene i singoli già pubblicati Maledetta, Hollywoo, Successo e Tempesta.

Ecco qui di seguito la tracklist dell’album:

1. HOLLYWOO

2. IL GIARDINO DEL TORTO

3. MOSTRI

4. MALEDETTA

5. SUPEREROI

6. ANIMA IN PIENA

7. GILDA

8. COSE PICCOLE

9. SUCCESSO

10. TEMPESTA

11. QUELLO CHE VI LASCIO

Per conoscere meglio Giorgieness e il suo nuovo album, potete visitare i suoi social: Facebook, Instagram e YouTube.