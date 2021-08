Lost duettano con Giorgieness nel nuovo singolo “Sole Tropicale”

Sole Tropicale è il nuovo singolo dei Lost, disponibile negli store digitali e in streaming dal 23 luglio 2021. Il brano vede la partecipazione della cantautrice lombarda Giorgia D’Eraclea, in arte Giorgieness.

I Lost (attualmente composti da Walter Fontana, Roberto Visentin e Luca Donazzan) tornano sulla scena musicale dopo Banksy e Come Ci Siamo Arrivati.

La nuova canzone (Be Next Music/Sony Music Italy – Management Sorry Mom!) è un pezzo estivo dai suoni travolgenti. “Sole Tropicale è una dichiarazione a cuore aperto in cui raccontiamo come si sta bene a perdere la testa per qualcuno e ciò che questa sensazione ti porta a fare. Parliamo di quell’amore da urlare da un finestrino, da fitte allo stomaco”, spiega la band. “È un pezzo sognante, pop, che non si mette confini. A completare il puzzle ci ha pensato la voce della straordinaria Giorgieness che ha portato il brano ad un nuovo livello”.

In coppia con Walter Fontana, infatti, a cantare Sole Tropicale c’è Giorgieness, cantautrice e chitarrista lombarda classe ’91. “Quando ho iniziato a suonare a 15 anni, i Lost ne avevano pochi di più e li vedevo sul magazine “Cioè”. Quando mi hanno chiamata e mi hanno chiesto di cantare Sole Tropicale con loro non me lo sono fatto dire due volte”, racconta Giorgia D’Eraclea. “Non so come ringraziarli per questa occasione. Del resto, quando uno nasce emo non può spostarsi troppo. Ci siamo tagliati il ciuffo, ma abbiamo comunque passato la giornata ad ascoltare gli All Time Low e a parlare di strumenti come i nerd che siamo. Spero che questa canzone vi faccia ballare piano, innamorare, aprire i finestrini e cantare forte tornando dal mare”.

Giorgieness è protagonista insieme ai Lost anche del video di Sole Tropicale, girato nella cornice della splendida Jesolo (VE), tra lo storico Gasoline Road Bar e le spiagge dorate.