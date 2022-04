Giorgieness: cori sessisti durante un concerto, lo sfogo e la risposta degli organizzatori (Video)

Giorgieness si è purtroppo ritrovata nelle scorse ore protagonista inconsapevole di un triste siparietto sul palco del Verona Digital Music Fest. Un siparietto al quale, siamo sicuri, avrebbe avuto il piacere di non prendere parte. La cantautrice, proprio mentre si stava esibendo sul palco, è infatti stata costretta a dover ascoltare dei cori “sessisti” provenienti dal pubblico. A quanto pare (e le immagini pubblicate sul suo profilo sembrano parlare chiaro) sotto palco un ragazzo ha iniziato a chiederle di spogliarsi dedicandole un “Nuda! Nuda!”.

Il fattaccio l’ha raccontato Giorgieness stessa sul suo profilo Instagram, pubblicando il video di quanto accaduto. I cori sessisti sono iniziati subito prima che tornasse sul palco: la cantante si è sfogata “a caldo” chiedendo rispetto a chi si era rivolto a lei con certi termini, per poi riprendere la sua esibizione. Ad un certo punto, rivolgendosi al pubblico, l’artista si è sfogata dichiarando:

Io non dovrei sentirmi così mentre sono su un palco e mentre sto facendo il mio lavoro. So che sembra stupido, ma ad un uomo questo non succede.

Cliccando qui potete recuperare il video sul profilo di Giorgieness grazie al quale potete farvi un’idea di quello che è successo.

La risposta degli organizzatori

Il Verona Musical Digital Fest, in ogni caso, ha fornito all’artista tutto il supporto necessario (Ci tengo a dire che i ragazzi del @veronadigitalmusicfest invece sono stati dei signori, e lì ringrazio per aver scelto una donna come headliner” ha scritto Giorgieness) ma si è anche sentito in diritto di rispondere alle accuse di sessismo che gli sono piombate addosso con un post Instagram molto criticato da numerose attiviste come Carlotta Vagnoli.

La versione ufficiale degli organizzatori, infatti, è che il ragazzo fra il pubblico non avesse urlato “Nuda” ma “Scusa”. Una risposta che, tuttavia, ha generato solo ulteriori malumori. Verona Digital Music Fest ha così pubblicato un altro post, rispondendo alle ulteriori critiche ricevute.

Perché, dunque qualcuno avrebbe dovuto urlare “Scusa” a Giorgieness?

Nel video integrale pubblicato da Verona Music Fest si capisce un po’ meglio quello che potrebbe (il condizionale è d’obbligo) essere accaduto. Ad un certo punto, l’artista urla al pubblico chiedendo (scherzosamente) un po’ di silenzio. La sua reazione apparentemente infastidita (ma è evidente che stesse scherzando, non era realmente arrabbiata, e lo fa capire lei stessa) ha generato per l’appunto questa risposta da parte di uno dei presenti, che si sarebbe scusato per non aver fatto silenzio. Cliccate qui per rivedere il video di quanto successo da un’altra angolazione.