La madre di Alex Baroni, Marina Marcelletti, si è spenta ieri a causa delle complicazioni del Coronavirus. A darne notizia attraverso i social la nipote Valeria Frasca.

“Finora solo numeri. Li leggi, e forse l’istino alla vita ti fa pensare che quella cosa non ti toccherà mai” ha scritto la donna su Facebook nell’annunciare la scomparsa della zia per poi continuare: “parlare del proprio dolore sui social è cosa complicata e discutibile lo so.

Ma per una volta infrango la regola. Aveva una treccia lunghissima ed era la donna più solare e positiva che io abbia mai conosciuto. Perse un figlio tanti anni fa, qualcuno di voi forse lo ricorderà, faceva il cantante. Il suo nome era Alex Baroni.”

Alex Baroni, la scomparsa della madre

Alex Baroni, considerato tra le più belle voci italiane, non ha di certo bisogno di presentazioni ma è giusto ricordarlo anche per i più giovani.

Debuttò come solista nel 1994 ed incise quattro album partecipando per due volte al Festival di Sanremo dove si mise in luce per le sue qualità vocali con brano come Cambiare e Sei tu o lei (quello che voglio).

Scomparve purtroppo nel 2002 all’età di 35 anni in un incidente in moto.

Dal 1997 al 2001 è stato legato da un importante storia con la cantante Giorgia la quale ogni anno non perde occasione per ricordarlo e a lui ha dedicato alcuni dei suoi brani più intensi tra cui la struggente Marzo.

Il ricordo di giorgia

La cantante era molto legata anche alla madre di Alex Baroni e proprio per questo non ha potuto non dedicare un post alla sua scomparsa sui social…

“Ciao Marina, voglio pensarti col tuo adorato figlio adesso, a ridere della follia della vita. Che donna eccezionale sei stata, Marina Baroni”

La redazione di All Music Italia si unisce al dolore della famiglia.