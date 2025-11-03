Giorgia mette il sigillo sulle nuova era con “G”. Tra gli autori dei brani Raige, Mara Sattei e Federica Abbate

Dopo un anno ricco di riconoscimenti e sold out, Giorgia torna con un nuovo, attesissimo progetto: venerdì 7 novembre esce G, l’album di inediti che segna una tappa importante nella carriera dell’artista.

Il disco mette il punto ad un 2025 di traguardi per la cantante: La cura per me è Platino, con oltre 150 milioni di stream globali e 12 settimane ai vertici delle classifiche permettendo a Giorgia di essere l’unica artista donna nella Top 30 degli artisti italiani più ascoltati al mondo nel primo semestre dell’anno.

Questo nuovo album è stato anticipato anche dal singolo estivo L’unica e da Golpe, ballata pop d’autore firmata da Calcutta, Davide Petrella, Dario Faini (Dardust), Gaetano Scognamiglio e Giorgia, con produzione di Dardust.

Il brano ha segnato il più alto debutto femminile del 2025 su EarOne e il #1 nel primo giorno di programmazione radio.

“G”: il nuovo album di Giorgia

A quasi tre anni dal precedente lavoro, G racconta la Giorgia di oggi. Non è un concept album, ma un progetto in cui il filo conduttore è lei: voce, scrittura, scelte artistiche. L’album è disponibile in CD e LP nero, oltre alle edizioni limitate autografate LP trasparente, LP verde acqua e CD esclusivo su Amazon.

LE CANZONI

G è un album costruito come un viaggio circolare, che si apre e si chiude con La cura per me: nella versione originale, già premiata dal pubblico e dalla critica, e in quella inedita in duetto con Blanco, autore del brano. Dopo il primo colpo emotivo arriva Golpe, la ballata pop d’autore intensa che ha anticipato il disco e conquistato i vertici delle classifiche radio. Due brani che introducono al cuore più emotivo del progetto, prima di virare verso l’uptempo Tra le lune e le dune, dove il groove e il respiro cantautorale si intrecciano fino a sfiorare l’universo dei Daft Punk.

Seguono le atmosfere soul e intime di Carillon, un dialogo tra la Giorgia di oggi e quella di ieri, e la forza evocativa di Corpi celesti e Paradossale, due brani opposti ma complementari: il primo, epico e sospeso, il secondo, una power ballad che parla dell’impossibilità di dimenticare.

Con Rifare tutto si entra in una dimensione più urban, mentre Sabbie mobili riporta nel mondo delle ballad raccontando la serenità di un amore sano, che diventa rifugio e non pericolo. Il ritmo cresce di nuovo con L’unica, hit radiofonica dell’estate, e si tinge di contaminazioni seventies in Odio corrisposto, dove la voce si muove tra un rhodes caldo e una cassa pulsante.

A chiudere il cerchio, Niente di male, primo passo del nuovo corso artistico, e infine la nuova La cura per me feat. Blanco, che sigilla con dolcezza e forza un disco che parla di rinascita, consapevolezza e libertà.

Tracklist di “G”

Ecco tutti gli autori e i produttori dei brani di G:

La cura per me (Testo: Blanco, Giorgia, Michelangelo Musica: Blanco, Michelangelo Prod. Michelangelo) Golpe (Testo: Calcutta, Davide Petrella, Giorgia Musica: Calcutta, Davide Petrella, Dario Faini, Gaetano Scognamiglio Prod. Dardust) Tra le lune e le dune (Testo: Jacopo Ettorre Musica: Dario Faini, Jacopo Ettorre, Nicola Lazzarin Prod Dardust & Cripo) Carillon (Testo: Frada Musica: Vincenzo Cenrella, Joe Viegas Prod. Kyv) Corpi celesti (Testo: Alex Andrea Vella Musica: Federica Abbate, Nicola Lazzarin Prod. Cripo & Enrico Brun) Paradossale (Testo: Daniele Fossatelli, Rondine Musica: Daniele Fossatelli, Rondine, Marco Paganelli Prod. PAGA) Rifare tutto (Testo: Adel Al Kassem Musica: Michele Poli, Lorenzo Puccioni Prod. Mike Defunto & Sterza) Sabbie mobili (Testo: Elisa Mariotti Musica: Elisa Mariotti, Simone Privitera Prod. Simon Syas!) L’unica (Testo: Alessandro La Cava, Federica Abbate Musica: Francesco Catitti, Nicola Lazzarin, Alessandro La Cava, Federica Abbate Prod. Katoo & Cripo) Odio corrisposto (Testo: Frada, Rondine, Carlo Aprea Musica: Vincenzo Centrella, Rondine Prod. Kyv) Niente di male (Testo: Federica Abbate, Alessandro La Cava, Sara Mattei, Jacopo Pio Porporino Musica: Federica Abbate, Alessandro La Cava, Nicola Lazzarin Prod. Cripo) La cura per me (feat. Blanco)

Giorgia nei palasport: tutte le date

Dopo il tour celebrativo Come Saprei Live 2025 (sold out), l’artista torna nei palasport con Palasport Live tra fine 2025 e primavera 2026.

Date 2025

25 novembre – Jesolo (VE), Palazzo del Turismo – SOLD OUT

6 dicembre – Bologna, Unipol Arena – SOLD OUT

8 dicembre – Firenze, Mandela Forum – SOLD OUT

10 dicembre – Torino, Inalpi Arena – SOLD OUT

12 dicembre – Pesaro, Vitrifrigo Arena – SOLD OUT

13 dicembre – Milano, Unipol Forum – SOLD OUT

16 dicembre – Padova, Kioene Arena – SOLD OUT

19 dicembre – Roma, Palazzo dello Sport – SOLD OUT

20 dicembre – Bari, Palaflorio – SOLD OUT

22 dicembre – Roma, Palazzo dello Sport

Date 2026

13 marzo – Torino, Inalpi Arena

16 marzo – Roma, Palazzo dello Sport

18 marzo – Bari, Palaflorio

21 marzo – Bologna, Unipol Arena

23 marzo – Milano, Unipol Forum

24 marzo – Milano, Unipol Forum

28 marzo – Firenze, Mandela Forum

30 marzo – Padova, Kioene Arena

