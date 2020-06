Giorgia canta Non sono una signora. La cover per I love my Radio

Giorgia Non sono una signora è il brano che segna il ritorno in radio con una cover molto speciale.

Dal 29 giugno è in radio Non sono una signora in un’inedita versione della grande hit di Loredana Berté registrata in esclusiva per I Love My Radio. Una cover che, grazie alla straordinaria interpretazione di una delle voci più incredibili della nostra musica, torna a farci cantare in quest’estate 2020 la canzone più iconica di Loredana Bertè e degli anni ottanta italiani.

Da venerdì 3 luglio, il brano sarà disponibile anche sulle piattaforme streaming e in digital download.

il progetto i love my radio

La cover di Giorgia Non sono una signora è la quinta, dopo Mare mare di Elisa, Quando di Marco Mengoni, La donna cannone di Gianna Nannini e Una donna per amico di Eros Ramazzotti, delle 10 cover di I love my Radio, il progetto che unisce per la prima volta le emittenti radiofoniche italiane – RTL 102.5, RDS 100% Grandi Successi, Radio Deejay, Radio Italia solomusicaitaliana, Radio 105, Radio Kiss Kiss, Virgin Radio, Rai Radio 2, Radio 24, R101, Radio Subasio, m2o, Radio Capital, Radio Monte Carlo, Radiofreccia, Radio Norba, Radio Zeta, Radio Bruno – per festeggiare i 45 anni del sistema radiofonico.

Il brano, scritto da Ivano Fossati e pubblicato nel 1982, è uno dei singoli più venduti e di maggior successo di Loredana Bertè. Quell’estate Non sono una signora trionfò anche al Festivalbar diventando una delle canzoni italiane più ascoltate all’estero dove venne pubblicato anche in Germania, Paesi Bassi, Francia, Spagna e Brasile.

Con la cover di Giorgia continua il viaggio di I love my Radio che vedrà ogni settimana la pubblicazione di uno dei grandi classici della canzone italiana reinterpretato dai grandi artisti del panorama musicale italiano. Questo l’elenco degli artisti che usciranno nelle prossime settimane: Biagio Antonacci, Tiziano Ferro e Massimo Ranieri, J-Ax, Jovanotti, Negramaro.

Fino al 31 luglio, è possibile votare su ilovemyradio.it per scegliere la canzone della nostra vita tra i 45 brani, uno per ogni anno dal 1975 al 2019, selezionati dai direttori artistici delle emittenti radiofoniche promotrici del progetto I love my radio. 45 hit protagoniste dell’airplay che andranno a comporre una compilation virtuale da cui gli ascoltatori potranno scegliere il proprio brano preferito di sempre.