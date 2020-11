Come anticipato nelle scorse settimane, è tutto pronto per l’uscita del nuovo singolo di Giordana Angi Siccome Sei. Il brano, già disponibile in pre-save e pre-order, sarà disponibile dal 20 novembre in tutti gli store digitali.

Siccome Sei è stato scritto da Giordana, che ha curato testo e musica con Antonio Iammarino. La produzione è stata curata dalla cantautrice insieme Federico Nardelli e Giordano Colombo.

Il pezzo nasce durante il lockdown, in un periodo in cui Giordana si è alternata tra la scrittura di nuove canzoni e la preparazione degli esami universitari alla Facoltà di Lettere.

“Era una sera di Aprile, pioveva, ascoltavo Chet Baker, leggevo le poesie della Merini e pensavo alla musica. Musica che sin da piccolina mi sta vicino. Ho scritto un testo dando alla musica un corpo, una faccia, un aspetto umano ed ho giocato al gioco dei contrari. Successivamente ho cercato un’armonia adatta, cercavo di trovare soluzioni ma, FA e DO erano gli accordi che più corrispondevano all’atmosfera che volevo nella strofa. Ho improvvisato una melodia sul telefono, l’ho salvata e nel tempo ho cercato di capire come migliorarla e a chi chiedere supporto. Le persone che hanno lavorato con me a questo nuovo progetto hanno capito quanto io tenessi ad ogni dettaglio. Ho immaginato tutto in bianco e nero perché questa canzone la vedo senza tempo e non vorrei fosse associata ad un’epoca, sogno scorra nel tempo senza riferimenti.”

Queste le parole con cui Giordana Angi spiega il nuovo singolo. La cantautrice prosegue.

“Siccome Sei è un ritorno alle origini, a come ho iniziato a scrivere canzoni. Sono cresciuta con la musica, la penna in mano che, pur essendo piccola, mi ha sempre presa in braccio. L’uscita di questo brano per me è quasi una celebrazione. Siccome Sei è la mia dedica alla musica. Ho partecipato a Sanremo Giovani quando avevo 17 anni, sono passati quasi 10 anni da quell’esperienza e questo per me ha un valore. Scrivere è in assoluto la parte che preferisco di una canzone e scrivere canzoni è un mestiere bellissimo che necessita di cure, attenzioni e tanti tentativi.”

GIORDANA ANGI SICCOME SEI – IL TESTO

In arrivo il 20 novembre.