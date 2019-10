Giordana Angi Live. Ieri, 6 ottobre 2019, la cantautrice Giordana Angi ha fatto tappa a Milano con il suo Casa Tour mettendo a segno il sold out in uno dei club più ambiti del capoluogo lombardo, l’Alcatraz.

Reduce dal disco d’oro del primo album, Casa, e da quello de singolo omonimo, da una serie di concerti estivi e dalle apparizioni in tv, tra cui il ruolo di tutor, attualmente in corso, ad Amici Celebrities, per Giordana la prova del live era sicuramente una tappa importantissima in vista del lancio del suo secondo disco, Voglio essere tua.

Una prova importante perché è solo lì, sul palco con il pubblico davanti, che una cantautrice può portare a compimento il suo percorso. Essere cantautrici vuol dire non soltanto comporre e cantare canzoni ma, sopratutto, avere delle storie da raccontare e dei messaggi da far passare. Non vuol dire insegnare ma condividere.

Ed è questo quello che Giordana ha fatto per tutto il concerto. La sua voce fuori campo ha subito messo le cose in chiaro…

“Grazie alla vita, vita che dà e toglie in proporzione con le nostre necessità. Non c’è dolore che non abbia il suo senso e ho capito che non c’è dolore che non ti porti un gradino di più verso casa. E quindi va accettato un poco, forse un poco tanto. Sapete ho pensato che mi piacessero le cose che piacevano a tutti, forse per omologarmi, forse perché è così che funziona ma no, in ogni cosa che facciamo abbiamo l’obbligo di essere noi stessi e siamo tutti diversi e proprio per questo siamo unici. Non dobbiamo aver paura di dire ciò che pensiamo o di osare, non dobbiamo aver paura di amare, non dobbiamo aver paura mai, mai, non dobbiamo aver paura dell’amore perché non c’è niente di male nell’amore, niente. Per quanto io ne sappia ora la vita è una e chi invade i nostri spazi o ci vuole diversi non ci ama, no, non ci ama. E noi abbiamo l’obbligo di essere felici se no cosa caxxo dobbiamo fare in questa vita se non essere felici… Benvenuti a casa…“

Giordana Angi ha una storia da raccontare, la sua, che poi è la storia di tante altre anime tormentate nella ricerca della felicità. Una storia che col dolore si è intrecciata più e più volte nel corso degli anni e che, proprio per questo, quando te la canta la sua storia ti arriva in faccia come uno schiaffo, nello stomaco come un pugno, lasciandoti senza fiato.

E proprio per questo durante le due ore di live Giordana si è commossa più volte guardando quel pubblico cantare con lei. Lacrime di felicità, quelle di chi per arrivare su quel palco ha dovuto davvero sudare, cadere e rialzarsi. La commozione di chi ha sempre saputo di avere talento, di avere qualcosa da dover condividere, ma che nonostante ciò si è sentita, troppe volte, chiudere la porta in faccia.

E quando in una storia, nella vita, il sorriso arriva dopo una lacrima ha sicuramente un sapore diverso…

Nel guardarla su quel palco di profilo mentre con la voce butta fuori tutta la sua anima non puoi non pensare ad una cosa… Giordana assomiglia in maniera incredibile a Mia Martini. Un paragone che in passato forse a volte è stato tirato fuori troppe volte e anche con leggerezza, non è questo il caso.

Non si tratta solo di voce. Giordana assomiglia a Mia nei connotati del viso, nelle espressioni quando canta e nell’attitudine.

Come accadeva per Mia Martini anche Giordana non si vergogna mai a cantare il dolore, quello vero, quello autobiografico.

Non le interessa scendere dal palco con l’immagine di una donna vincente, preferisce farlo con le lacrime agli occhi sapendo di aver raccontato la verità, la sua verità che poi è quella di tante altre persone che, ogni giorno, si confrontano con i dolori del passato mentre provano a vivere senza paura la felicità del presente.

GIORDANA ANGI LIVE SCALETTA