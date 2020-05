Sarà disponibile da mercoledì 27 maggio il nuovo singolo di Gionnyscandal Pesca, in uscita per Virgin Records (Universal Music Italy).

Pesca arriva a meno di un anno dal suo ultimo album Black Mood, al quale lo scorso mese di febbraio è seguito il singolo inedito Se Ci Sei Tu (ne abbiamo parlato Qui e Qui), in cui l’artista ha dimostrato di essere perfettamente in grado di unire pop, rap e trap

Nel nuovo singolo GionnyScandal si presenta in una veste rinnovata dal punto di vista delle sonorità. Si diverte, infatti, con il genere estivo che negli ultimi anni è stato padrone assoluto, ovvero il reggaeton.

Pesca porta la firma dello stesso GionnyScandal ed è stata prodotta da Sam Lover. Si tratta di una vigorosa esplosione di elementi diversi in cui le sonorità pop e rap si intrecciano alla perfezione con il reggaeton.

Un ironico ed energico inno alla bellezza femminile che con un mood catchy e un inciso forte e orecchiabile è destinato a essere uno dei tormentoni della prossima estate.

Il singolo ben rispecchia il personale percorso di GionnyScandal confermando la sua versatilità artistica. Una canzone fresca e leggera che ha tutte le caratteristiche per diventare virale su Tik Tok.

“Pesca vuole essere una canzone leggera e spensierata in grado di farci distrarre anche solo per un attimo da tutto quello che ci è successo nell’ultimo periodo. Abbiamo necessità di evadere e di ritrovare la gioia di vivere. In questo la musica ci può aiutare e con il suo ritmo è in grado di tenerci vivi.

Pesca è un singolo in veste reggaeton, un pezzo estivo che nasce proprio con lo spirito di far ballare, non importa se a casa o se in spiaggia, l’importante è lasciarsi trasportare dalle vibrazioni positive che solo la musica è in grado di regalarci…”