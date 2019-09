Gionnyscandal Black Mood, il nuovo album, esce ovunque domani, Venerdì 6 Settembre. “Black Mood è l’album più completo, personale e forte che abbia mai realizzato…” esordisce con queste parole l’artista Emo trap per presentare questo album a cui si dichiara molto legato.

Il disco, in uscita per Virgin Records (Universal Music Italy) contiene 16 tracce e, soprattutto, segna un cambiamento sostanziale nella produzione del giovane rapper che, già con gli scorsi singoli, ha iniziato un processo di sdoganamento dell’Emo Trap in Italia.

Masterizzato e mixato interamente negli Usa Black Mood è un mix di elementi diversi in cui melodie Emo s’intrecciano con la trap dando vita a delle sonorità con sfumature uniche nel loro genere, confermando l’egregia versatilità dell’artista nel muoversi agilmente in differenti range.

GIONNYSCANDAL BLACK MOOD L’ANIMA E LE CANZONI

“Black Mood è l’album più completo, personale e forte che abbia mai realizzato. Ho iniziato a lavorare a questo disco oltre un anno e mezzo fa insieme al mio producer Sam Lover mettendo tutto me stesso, sia nei testi che nelle produzioni, senza censure e false ipocrisie di sorta. Nell’album si sentono molto le mie influenze pop punk ed Emo così come il mio passato in una band. Sentivo la necessità di riprendere in mano la chitarra per suonare un disco che rappresentasse veramente il mio modo di essere e di fare Emo trap, genere che ho portato con delle sonorità uniche per la prima volta in Italia, e sono molto felice di avere suonato tutte le chitarre che sentite nel disco. Dal punto di vista dei testi, desideravo mettermi a nudo senza filtri. Lavorare a Black Mood è stato per me terapeutico e spero lo possa essere anche per tutti coloro che lo ascolteranno. Ho deciso di non nascondere nulla, di parlare anche di argomenti difficili e tabù come la depressione, un mal sottile con il quale convivo da un po’ di anni”.

E sono proprio i contenuti uno degli aspetti fondamentali di questo nuovo disco. Contenuti rivolti alle nuove generazioni che esortano a non nascondersi, a non fingere che “va sempre tutto bene…”

Black Mood ha lo scopo di provare a far riflettere su quanto sia fondamentale non perdere di vista i rapporti umani e interpersonali. I social media influenzano troppo spesso le generazioni in maniera spropositata a discapito del rapporto vero e umano.

Sopratutto l’essere tristi e soli diviene così una condizione facilmente riscontrabile nei giovani d’oggi che si trovano imprigionati in uno stato di malessere senza via d’uscita in quanto spesso manca il coraggio di condividere per paura di apparire deboli o fragili.

BLACKMOOD TRACKLIST E DUETTI

L’appeal internazionale di Black Mood è da ricercare nelle collaborazioni d’oltreoceano. Il disco si impreziosisce infatti del feat di uno dei maggiori King dell’Emo Trap in America ovvero Global Dan nel brano Goodbye a cui si aggiungono le collaborazioni con Cyrus Yung e con Cal Amies.

1. Black Mood

2. 6 Chiamate Perse

3. Sad Boy

4. Xoxo

5. Senza Di Me

6. Oh Wow!

7. Ti Porterò A Vedere Il Mare

8. Mamma

9. Balenciaga

10. Goodbye (Feat. Global Dan)

11. Ti Amo Ti Odio

12. Volevo Te

13. Faded (Feat. Cal Amies)

14. Non Piangere

15. Triste E Famoso (Feat. Cyrus Yung)

16. Sxlx

GIONNYSCANDAL BLACK MOOD INSTORE E TOUR

A partire da domani, 6 settembre, Gionnyscandal sarà impegnato in un lungo instore tour.

Venerdì 6 Settembre doppio appuntamento a Como e Milano per proseguire il 7 Settembre a Torino e Varese, l’’8 Settembre a Palermo, il 9 Settembre a Catania e Messina, il 10 Settembre a Cosenza e Gioia Tauro, l’11 Settembre a Brindisi e Taranto, il 12 Settembre a Foggia e Bari, il 13 Settembre a Salerno e Napoli, il 14 Settembre a Caserta e Frosinone, il 15 Settembre a Roma e Latina, il 16 Settembre ad Ancona e Pescara, il 17 Settembre a Modena, il 18 Settembre a Bologna, il 19 Settembre a Padova e Mestre, il 20 Settembre a Lucca e Firenze, il 21 Settembre a Genova e La Spezia.

Dopo un assaggio dal vivo in Europa il 26 Ottobre ad Amsterdam, il 28 Ottobre a Londra e il 29 Ottobre a Barcellona, GionnyScandal con il suo nuovo tour nei club anche in Italia. Queste le date annunciate, i biglietti sono già in prevendita.

7 Novembre – Napoli

8 Novembre – Modugno (BA)

9 Novembre – Catania

14 Novembre – Roma

15 Novembre – Firenze

17 Novembre – Torino

22 Novembre – Bologna

23 Novembre – Padova

28 Novembre – Milano

