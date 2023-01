Giò Montana: L’ultima volta racconta una storia d’amore molto movimentata

Giò Montana L’ultima volta testo e significato del nuovo singolo dell’ex concorrente di Amici.

Dopo l’uscita di Sotto la pioggia, presentato all’interno della scuola di Amici a febbraio del 2022, torna Giò Montana con un nuovo brano inedito. A partire dal prossimo 13 gennaio sarà disponibile in tutte le piattaforme di streaming e negli online store il prossimo pezzo del giovane artista intitolato L’ultima volta.

Si tratta di una canzone dalle sonorità pop, che racconterà una storia d’amore molto movimentata ma anche “in bilico”. Nel pezzo, l’artista canta di quella piccola scintilla che a volte basta per accendere una fiamma che fa tornare l’affiatamento e la complicità fra due persone.

Il brano andrà così ad integrarsi ad un repertorio che, per quanto striminzito, ha già dato i primi importanti risultati. Grazie ai singoli pubblicati sulla scia dell’esperienza di Amici (dov’era sotto l’egida di Anna Pettinelli) Giò Montana ha infatti raccolto fino ad oggi quasi 40 milioni di streaming su Spotify e altrettanti su Youtube,

Dopo un tormentato inizio del 2020, Gio era infatti entrato nel 2021 nella scuola di Amici di Maria De Filippi, accedendo anche al serale all’interno della squadra Rudi Zerbi – Alessandra Celentano. Quest’anno l’artista ha già pubblicato svariati singoli, fra cui il già citato Sotto la pioggia ma anche Un altro sogno e L’unica. Il 2023, a quanto pare, sarà per lui e per i suoi fan un altro anno carico di soddisfazioni, sorprese e ovviamente di altre uscite discografiche.

Giò Montana L’ultima volta testo

E tarda notte tu sul mio letto io che ti guardo seduto

Mille le volte che abbiamo urlato dopo sistemato tutto

So che così non potrebbero andare mai

Tutte le cose che vogliamo fare noi

Partiamo per l’America e spegnano tutto

Che poi che me ne frega per me me basti tu

Ti racconto i segreti che non sa nessuno

Tre metri sopra il celo non ci bastan più

Uh uh uh uh quel profumo di te

Che resta sulla pelle senza andare via

Uh uh uh uh tu mi fa morire

Se resti nuda a letto mentre aspetti me

E sarà l’ultima volta o la prima un’altra sbronza non ho un piano o una risposta ma resta con me tu resta con me eh eh eh

Sulle spine non mi puoi

Più tenere so che vuoi

Un’altra notte notte notte magica

E anche se passerà tu immagina

Che bello sarà

farlo in macchina al chiaro di luna

senza andare a dormire nemmeno

non faremo quella vita stabile ma da favole

E sarà l’ultima volta o la prima un’altra sbronza non ho un piano o una risposta ma resta con me tu resta con me eh eh eh