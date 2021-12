Gio Evan live autentico tra introspezione, poesia, musica e vita

Il live di Gio Evan mi ha sorpreso e dato forti emozioni, per questo ho impostato questo articolo come se fosse una lettera all’artista.

Milano, 7 dicembre 2021

Gio Evan Abissi Tour

Mentre la città è concentrata sulla Prima della Scala con il Macbeth e la partita conclusiva del girone di Champions League Milan – Liverpool al Teatro Nazionale Che Banca! Gio Evan si esibisce per la seconda data milanese del suo Abissale Tour.

Il live si apre con un monologo che fa da introduzione allo spettacolo che alternerà momenti di poesia a canzoni e racconti personali di Gio Evan.

E’ il momento di Estrospezione e Glenn Miller, due brani inseriti nell’ultimo album Mareducato per poi proseguire con una breve gag sui milanesi.

Il live prosegue con una cinquina di brani molto intensi: Buster Keaton, Frana, Joseph Beuys, Marinconia e L’amarea.

Gio Evan ha alternato momenti di musica a momenti di poesia sul palco dell’Inconshow in cui ha recitato poesie e lanciato messaggi forti ed intensi.

Ha raccontato attraverso il gancio di una gag sulla “cacca” e lo sperma l’incidente di qualche mese fa che l’ha costretto a fermarsi per un po’ e da lì ha fatto un monologo molto sentito in cui si racconta a cuore aperto:

Prosegue con un confronto con il bassista Michele attraverso i versi di Azzurro scritto da Paolo Conte e portata al successo da Adriano Celentano.

Il live prosegue con i brani Regali fatti a mano, Giacca Avvento e Mantra allegro.

Gio Evan continua a raccontarsi e catalizzare gli spettatori attraverso poesie ed intelligenza nel saper presentare attraverso immagini e la radice delle parole, storie e concetti profondi.

E’ il turno del brano sanremese Arnica, A piedi il mondo e Scudo.

E’ giunto il momento dei ringraziamenti e Gio lo fa in modo molto diretto:

“Grazie perchè venite a vedere lo spettacolo di poesia, siete persone in ricerca e non capite che potreste farne a meno. Grazie per questo”