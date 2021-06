Gio Evan in attesa del tour estivo lancia “Metà mondo”

Gio Evan Metà mondo è il nuovo singolo lanciato per l’estate 2021 dal cantautore.

Il brano, prodotto da Katoo e mixato da Pinaxa in Dolby Atmos, dal 25 giugno è in radio ed in tutte le piattaforme digitali su etichetta Polydor/Universal Music.

Metà mondo è stata inserita nella versione digitale dell’album Mareducato e chiude il disco con un messaggio positivo.

Si passa dall’esistenza alla liberazione: dal cammino arduo attraverso il mare (metafora dell’esistenza) fino all’abisso, visto come liberazione.

Gio Evan presenta così la canzone:

“‘Metà mondo’ è la traccia inedita dell’album Mareducato, colei che chiude il percorso marino. Dopo esser passati dalla riva, aver affrontato le alte maree e aver vinto le onde, dopo essersi presentati al largo e aver raggiunto l’abisso, non resta che diventare noi stessi l’abisso. Bisogna diventare abissali, smettere di seguire le norme e iniziare a seguire l’enorme. Bisogna inaugurarsi allo spropositato di proposito, andare continuamente all’eccesso, diventare continenti di incontinenti, creare l’unità dismisura. Metà mondo è l’abissale, l’uomo fattosi profondità, colui che non fa più parte di una sola vita ma che fa parte di solo vita”

Gio Evan a partire dal 9 luglio sarà impegnato con il suo tour estivo MAREDUCATOur (qui le date), un percorso artistico poetico e musicale che racconta “il mare prima di Abissale”.

Da novembre, invece, sarà impegnato con il tour teatrale Abissale Tour, qui le date al momento confermate

I biglietti sono disponibili nelle prevendite abituali ed online.

MAREDUCATOur è una produzione Massimo Levantini per Baobab Music & Ethics.

GIO EVAN Metà mondo testo e audio

(Scritto da Alessandro La Cava, Francesco “Katoo” Catitti, Gio Evan

Produzione di Francesco Katoo Catitti)

Sciamani in cerchio che fumano erbe

collane Inca per la mala suerte

resto qui in mezzo al deserto piacere me stesso

gente che vive dentro le foreste

sul Kilimangiaro ho scoperto che non mi perdo

io sono al centro di quello che sento

O vita mia voglio darti l’amore che c’è

e se poi volo via è per vedere se vieni con me

Ho fatto un segno sul mappamondo

lascio le chiavi ecco il passaporto

mi confondo con il mondo e giro intorno, intorno

da Buenos Aires posso andare in Congo

dimmi “buon viaggio” che ti bacio il collo

ma se ti manco poi ritorno

se ci veniamo incontro ci vediamo a metà mondo

a metà mondo, a metà mondo

a metà mondo

se ci veniamo incontro ci vediamo a metà mondo

Lei con Nietzsche che dice “Zaratustra è felice”

e feste per strada cultura pagana e radice

a Nuova Delhi ho detto no ma li vuol dire di si

in Francia Garcon el vin se bon

niente finisce se lo porti dentro

l’Africa balla un ritmo pazzesco

io se ti guardo viaggio anche da dentro

io mi innamoro a pelle di un colore diverso

O vita mia voglio darti l’amore che c’è

e se poi volo via è per vedere se vieni con me

Ho fatto un segno sul mappamondo

lascio le chiavi ecco il passaporto

mi confondo con il mondo e giro intorno, intorno

da Buenos Aires posso andare in Congo

dimmi “buon viaggio” che ti bacio il collo

ma se ti manco poi ritorno

se ci veniamo incontro ci vediamo a metà mondo

a metà mondo, a metà mondo a metà mondo

se ci veniamo incontro ci vediamo a metà mondo

Sciamani capelli di edere fresche

ci parlano di nuove stelle

in piedi insieme al deserto

seguiamo il vento, fermiamo il tempo

Ho fatto un segno sul mappamondo

lascio le chiavi ecco il passaporto

mi confondo con il mondo e giro intorno, intorno

da Buenos Aires posso andare in Congo

dimmi “buon viaggio” che ti bacio il collo

ma se ti manco poi ritorno

se ci veniamo incontro ci vediamo a metà mondo

a metà mondo, se ci veniamo incontro ci vediamo a metà mondo