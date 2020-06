Ginevra pubblica “Sconosciuti”, una canzone sull’amore nelle metropoli

E’ uscito venerdì 29 maggio il nuovo singolo di Ginevra Sconosciuti, disponibile su tutte le piattaforme digitali per l’etichetta Asian Fake.

Sconosciuti racconta la storia d’amore tra due giovani che vivono in una metropoli. Il tempo è scandito dai giorni che passano a ritmi veloci e frenetici che vanno inesorabilmente a influire sulla relazione dove si fa fatica a trovarsi e ritagliare dello spazio per il proprio partner.

Il brano ha quindi un sapore agrodolce con un velo di malinconia. Un viaggio che fa riflettere sull’importanza degli affetti stabili, sul quanto è difficile mantenere un relazione salda durante la vita di tutti i giorni in una grande metropoli dove ognuno ha i propri impegni e problemi.

La produzione curata da Francesco Fugazza insieme a Marco Fugazza prosegue il nuovo percorso intrapreso da Ginevra, una veste sonora inedita che miscela elettronica sofisticata, cassa dritta e la delicatezza che accompagna la giovane artista fin dagli esordi.

”Il contesto in cui siamo immersi adesso è diverso sotto tanti aspetti da quello che ha originato questo brano, ma non al punto di farci scordare certe sensazioni. Forse questo momento di grande incertezza ci ha regalato l’opportunità di rallentare i ritmi, di dedicare un tempo ritrovato alle persone a cui teniamo di più.” Ha dichiarato la cantante.

CONOSCIAMO MEGLIO GINEVRA

Ginevra Lubrano è una giovane cantautrice di Torino. Ha scritto il suo primo brano a sedici anni, per decidere a quel punto di non smettere più.

Nel 2019 Ginevra pubblica con Peermusic Italy e Factory Flaws il suo EP d’esordio: Ruins.

L’EP, scritto e cantato in inglese, desta l’apprezzamento di critica e pubblico, permettendole di suonare un po’ ovunque in giro per l’Italia. Tra gli altri, calca i palchi di MI AMI Festival, Linecheck Festival e il Liverpool Sound City (UK).

In seguito nasce il nuovo capitolo del progetto, tutto in italiano, pubblicato da Asian Fake. Il cambiamento viene dall’esigenza di esprimersi e svelarsi fino in fondo, comunicando nella stessa lingua con cui pensa, parla, vive quotidianamente.