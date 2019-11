Gigi Finizio Io non mi arrendo testo e audio del nuovo singolo in uscita oggi in radio, nei digital store e in streaming.

Io non mi arrendo è fuori su etichetta S.I. Group ed è stato scritto da Fabio De Martino e Lapo Consortini. La canzone, accompagnata da un videoclip per la regia di Mauro Russo, anticipa l’album Io torno (parte 2), in uscita nelle prossime settimane.

Ecco come parla di questo nuovo brano l’artista:

“Io non mi arrendo è un brano a cui tengo moltissimo perché rappresenta un messaggio fondamentale per la vita di ognuno di noi e non a caso è stato scelto come singolo che anticipa il nuovo album ‘Io Torno (parte2)’.

Innanzitutto, invito tutti coloro che si amano a non arrendersi mai davanti alle difficoltà che la vita inevitabilmente ci fa incontrare.

In più questo brano trasmette il mio stato d’animo attuale: fiero, guerriero e con la voglia, ancora oggi dopo 40 anni di carriera, di voler non arrendermi mai e varcare ancora la soglia dei cuori del pubblico che mi ascolta e che non smetterò mai di ringraziare”.

Il nuovo album, Io torno (parte 2), prodotto da Filippo Macchi per S.I. Group e Calma Music con la produzione artistica di Diego Calvetti, è la continuazione del disco uscito a dicembre 2018, Io Torno, e uscirà anche un’edizione limitata in unica versione che conterrà entrambi i capitoli.

Gigi Finizio mancava dal mercato discografico da 6 anni…

“Reputo la seconda parte ancora più matura e più ricca della precedente, sia in virtù del tempo che ci siamo presi con la produzione per arrivare al completamento dell’intero disco, sia perché abbiamo aggiunto tre brani in più rispetto alla parte 1”.

GIGI FINIZIO IO NON MI ARRENDO TESTO E AUDIO

(Lapo Consortini, Fabio De Martino)

Non voglio essere la tua certezza

ma voglio esser la priorità

quello che cerchi dentro una carezza

e non quel gioco che possiedi già

In quelle notti in cui non ci tocchiamo

o recitiamo quello che non c’è

poi come sempre spegni tu la luce

e buona notte, buona notte a te

buona notte a teeee

Non c’è abbastanza tempo

per rimanerci accanto

e ci troviamo soli

come i nostri cuori fermi in un parcheggio

Non c’è più che ti aspetto

Non c’è nemmeno rabbia

e non mi dire adesso che tu sei contenta

ma io non mi arrendo

Non siamo sempre stati come roccia

ma ti tenevo e tu tenevi me

ora che invece la tua assenza brucia

mi affido al vento come polline

E basterebbe solo ricordare

o dimenticare, quello scegli te

e rincontrarsi o lasciarsi andare

e buona vita

buona vita a te

Non c’è abbastanza tempo

per rimanerci accanto

e ci troviamo soli con i nostri cuori fermi in un parcheggio

Non c’è più che ti aspetto

Non c’è nemmeno rabbia

e non mi dire adesso che tu sei contenta

ma io non mi arrendo uu

io non mi arrendo uuu

Ma quando ti allontani da me

il cielo sembra spento

e piove controvento ehhh

se poi mi allontano da te

mi dici che c’è tempo

e che mi starai accanto

ma ci troviamo soli con i nostri cuori fermi in un parcheggio

Non c’è più che ti aspetto

Non c’è nemmeno sesso

e non mi dire adesso che tu sei contenta

ma io non mi arrendo

io non mi arrendo

Foto di Angelo Trani