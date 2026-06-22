Il tour 2026 di Gigi D’Alessio entra in una nuova fase dopo la conclusione della residency alla Reggia di Caserta, che ha richiamato oltre 100.000 spettatori nel corso di dieci concerti in Piazza Carlo di Borbone.

La residency campana, conclusa il 21 giugno, ha rappresentato uno dei momenti centrali dell’estate live italiana. Nel corso dell’ultima serata il cantautore ha inoltre annunciato il suo ritorno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli il 6 giugno 2027, un appuntamento che sarà approfondito in un articolo dedicato.

Adesso l’attenzione si sposta sui concerti indoor che tra novembre e dicembre riporteranno l’artista nei principali palazzetti del Paese.

Gigi D’Alessio torna nei palasport dopo la residency di Caserta

Il percorso live del 2026 prosegue con una nuova serie di appuntamenti indoor che porteranno Gigi D’Alessio a esibirsi tra Roma, Bologna, Torino, Firenze, Bari e altre città italiane.

Le date autunnali rappresentano una nuova fase del tour e saranno progressivamente aggiornate con eventuali sold out, variazioni, ospiti e scalette man mano che si avvicinerà la partenza del 14 novembre.

Nel 2027 il ritorno allo Stadio Maradona

Durante l’ultima delle dieci serate alla Reggia di Caserta, Gigi D’Alessio ha annunciato anche il suo ritorno allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il concerto è in programma il 6 giugno 2027 e rappresenta il primo grande evento live già confermato dopo il tour autunnale nei palasport.

I prossimi concerti di Gigi D’Alessio

Data Location Città 14 novembre 2026 Palazzo dello Sport Roma 15 novembre 2026 Unipol Arena Bologna 25 novembre 2026 ChorusLife Arena Bergamo 27 novembre 2026 Kioene Arena Padova 1 dicembre 2026 PalaRescifina Messina 4 dicembre 2026 PalaCalafiore Reggio Calabria 7 dicembre 2026 PalaFlorio Bari 19 dicembre 2026 Nelson Mandela Forum Firenze 23 dicembre 2026 Inalpi Arena Torino 6 giugno 2027 Stadio Diego Armando Maradona Napoli

NUOVO ANNUNCIO

Le canzoni della residency alla Reggia di Caserta

La scaletta ufficiale della leg autunnale non è ancora stata comunicata. In attesa dei primi concerti nei palasport, è possibile prendere come riferimento la scaletta parziale emersa nel corso della residency che Gigi D’Alessio ha tenuto alla Reggia di Caserta tra l’8 e il 21 giugno 2026.

Nel corso delle dieci serate il cantautore ha proposto oltre quaranta canzoni tra brani completi e medley, alternando grandi classici del repertorio, successi in napoletano e pezzi più recenti tratti dall’album Nuje.

Scaletta parziale della residency di Caserta

Un selfie per la vita

Una magica storia d’amore

Senza tuccà

Il cammino dell’età

Nuje

Quanti amori

Non dirgli mai

Chiove

‘O posto d’Annare’

Un cuore malato

Non mollare mai

L’ultimo gettone

Si tenisse 18 anne

Sposa ragazzina

Amico cameriere

E’ guaglione ‘e Napule

Un mese di ritardo

Fotomodelle un po’ povere

Sotto le lenzuola

30 canzone

Buongiorno

Napule

Miele

Como suena el corazon

Mon amour

La lista non rappresenta la setlist completa dei concerti e potrebbe non coincidere con quella che verrà proposta durante la tournée autunnale nei palasport.

Biglietti per i concerti di Gigi D’Alessio

I biglietti per le date autunnali del tour sono disponibili nei circuiti di vendita autorizzati, salvo esaurimento dei posti per i singoli concerti.

Foto: Angelo Orefice

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







