Dopo l’aggiunta del quinto show a Napoli Gigi D’Alessio annuncia i live estivi, “Dove c’è il sole Tour”

Gigi D’Alessio scaletta tour 2023 con tutte le canzoni più amate di 30 anni di carriera

Il cantautore dopo l’aggiunta a grande richiesta di un quinto appuntamento live in piazza Plebiscito a Napoli del suo “GIGI – UNO COME TE” annuncia ora le date che lo vedranno in giro per tutta Italia, da luglio a settembre, quest’estate.

Si chiama Dove c’è il sole Tour la nuova tourneée estiva del cantautore i cui biglietti sono già in prevendita.

Gigi D’Alessio scaletta tour 2023 ricca di hit per i live estivi

L’artista sta studiano una scaletta speciale in cui racchiudere tutti i più grandi successi di 30 anni carriera andando ad unire sia le sue celebri ballad ai brani dai rirmi latini. Tra le canzone che sicuramente non mancheranno troviamo:

Non mollare mai

Il cammino dell’età

Mon amour

Quanti amori

Como suena el corazon

Non dirgli mai

La prima stella

Benvenuto amore

Noi due

L’ammore

Come me

Mentre a vita se ne va

Sul palco Gigi D’Alessio sarà accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione).

Dove c’è il sole Tour è prodotto da GGD e Friends & Partners.







Questo il calendario in continuo aggiornamento:

1° luglio PIACENZA – Estate Farnese, Palazzo Farnese

8 luglio ROMA – Cavea Auditorium Parco Della Musica Ennio Morricone

15 luglio MOLFETTA (BA) – Banchina San Domenico

29 luglio SANTA MARGHERITA DI PULA (CA) – Forte Arena

1° agosto TAORMINA (ME) – Teatro Antico

11 agosto ACRI (CS) – Anfiteatro

12 agosto ROCCELLA JONICA (RC) – Roccella Summer Festival

19 agosto PALERMO – Teatro Di Verdura

20 agosto AGRIGENTO – Teatro Valle Dei Templi

26 agosto TARANTO – Rotonda Del Lungomare

Foto di copertina di Cosimo Buccolieri