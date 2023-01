Gigi D’Alessio fa poker in Piazza del Plebiscito: nuova data per “Gigi – Uno Come Te – Ancora insieme”

Gigi D’Alessio aggiunge la quarta data a Napoli.

Dopo il doppio sold out del 26 e 27 maggio e la data del 28 quasi completamente esaurita, Gigi D’Alessio aggiunge un quarto appuntamento in piazza del Plebiscito a Napoli.

Con il nuovo del 2 giugno, arrivano così a quattro i live del Gigi – Uno come te – Ancora Insieme per la prossima primavera, dopo il successo dei concerti della scorsa estate per i 30 anni di carriera, trasmessi anche in TV. LEGGI QUI

Uno show atteso che sarà una festa in musica nella sua città. Uno spettacolo cont ante sorprese e tanti amici e ospiti sul palco per intonare i successi di Gigi D’Alessio.

Gigi – Uno Come Te – Ancora insieme è prodotto da GGD, Friends & Partners e Arcobaleno Tre.

I biglietti per la data del 2 giugno e i pochi rimasti per la terza data sono già disponibili.

GIGI D’ALESSIO – Gigi – Uno Come Te – Ancora insieme

26 maggio Napoli, Piazza Del Plebiscito

27 maggio Napoli, Piazza Del Plebiscito

28 maggio Napoli, Piazza Del Plebiscito

2 giugno Napoli, Piazza Del Plebiscito

