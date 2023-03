Gigi D’Alessio dalla possibile conduzione del Festival di Sanremo al film sulla sua vita

Periodo professionalmente per Gigi D’Alessio che, non solo è reduce dal successo nel ruolo di giudice a The Voice Senior e The Voice Kids, ma è anche padre orgoglioso di LDA che ha debuttato quest’anno sul palco del Festival di Sanremo. E parlando della kermesse a quanto pare il cantautore non disdegnerebbe di condurla nel dopo Amadeus.

Nella puntata di The Voice Kids tra l’altro Luca, questo il vero nome di LDA, è stato ospite cantando così in diretta tv davanti al padre. Gigi ha voluto ribadire in un’intervista rilasciata a Il Messaggero, il suo desiderio che il figlio, che ovviamente sempre appoggerà, ce la faccia da solo:

“A lui posso dire qualcosa solo dal punto di vista umano: alzare il telefono per forzare le cose in un senso o nell’altro, non gli farebbe bene. I figli devono sbagliare da soli, solo così possono crescere. Lui è fortunato: ha fatto un provino ed è andato ad Amici: dopo una settimana lo conoscevano tre milioni di persone. Io ho suonato nelle cantine per anni e il primo passaggio in tv, a Uno mattina, l’ho fatto alle 7 del mattino.“

Sempre in questa intervista Gigi D’Alessio, parlando della partecipazione del figlio al Festival, ha svelato che non gli dispiacerebbe condurlo…

“Amadeus, un artista serissimo che si ascolta novecento canzoni per portare su quel palco le migliori. Mengoni, Tananai e Lazza… In questi anni, avendo fatto tanta tv, ho imparato il linguaggio e credo che potrei fare bene. Certo, dopo un fuoriclasse come Amadeus, e i suoi ascolti, non sarebbe una passeggiata di salute.“

Semmai fosse in ogni caso se ne parlerebbe non prima del 2025 visto che Amadeus è già al lavoro sulla 74esima edizione, quella del 2024.

C’è però un’altra soddisfazione che sta per arrivare nella carriera dell’artista che, dopo una lunga gavetta, conquistò il pubblico nazionale proprio nel 2000 dal palco di Sanremo… un film sulla sua storia che è in fase di realizzazione con la produzione di Maria Grazia Saccà e di un produttore americano e la sceneggiatura di Peppe Fiore. Il cantautore non comparirà nella pellicola ma ovviamente ci saranno le sue canzoni.

“Siamo a buon punto. Ho firmato il contratto. Il progetto prevede il racconto della mia vita fino al 1992, l’anno dell’uscita del mio primo album Lasciatemi cantare. Quindi spazio alla famiglia, gli studi al conservatorio, l’incontro con il grande Mario Merola, i miei concerti alle feste di matrimonio.“. Il D’Alessio ha poi scherzato: “Per gli altri trent’anni, fino a oggi, poi vedremo. Magari facciamo una serie…”

Presto Gigi D’Alessio tornerà live nella sua Napoli. Il 26, 27 e 28 maggio e il giugno il cantautore si esibirà infatti in piazza Plebiscito (la serata del 26 sarà anche in diretta su Rai 1. E probabilmente potrebbe aggiungersi anche una quarta data l’1 giugno visti i sold out delle altre date.

Un concerto che potrebbe voler replicare gratis per la sua città il 4 giugno nel caso che la sua squadra del cuore, il Napoli ovviamente, riuscisse a conquistare il suo terzo scudetto.