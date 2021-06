Gigi D’Alessio: dal 4 giugno il nuovo singolo “Assaje”, apripista di “Buongiorno Special Edition 2021”

Gigi D’Alessio Assaje testo e audio. Sarà disponibile da venerdì 4 giugno il nuovo singolo di Gigi D’Alessio Assaje, inedito apripista del progetto Buongiorno Special Edition 2021, che uscirà due settimane dopo.

Assaje è interamente in lingua napoletana, così come tutti quelli che fanno parte di Buongiorno, tra inediti e nuove versioni dei primi grandi successi di D’Alessio.

Una delicata, intensa canzone d’amore raccontata attraverso la ritualità della gestualità quotidiana di un risveglio con accanto la persona amata che sa rendere ogni momento unico e pieno di voglia di essere vissuto.

GIGI D’ALESSIO ASSAJE

Assaje sarà parte di Buongiorno Special Edition 2021, in uscita il 18 giugno, che conterrà tutti i brani della prima edizione di Buongiorno, con aggiunta di un secondo CD con 12 canzoni, 4 inediti e tanti nuovi feat.

Il disco uscirà in digitale e in versione doppio CD, ed è già disponibile in pre-order con due edizioni speciali.

2CD + foto autografata in esclusiva su Amazon

2CD + spartito autografato di Assaje + bandiera autografata in esclusiva su gigidalessioofficial.it

Questa la tracklist.

CD 1

1) Assaje

2) Na Canzona Nova feat. Geolier

3) Tu si coccos’ e cchiù

4) ‘O Posto d’Annarè feat. Lele Blade

5) Meza bucia feat. CoCo

6) Puortame ca mano

7) 30 Canzone feat. BL4IR

8) Anna se sposa feat. Ivan Granatino

9) Sconfitta d’amore feat. Hal Quartièr

10) Guagliune feat. Enzo Dong, Ivan Granatino, Lele Blade, Samurai Jay

11) Addo ‘stive annascuse

12) Cient’Anne feat. Mario Merola

CD 2

1) Buongiorno – Gigi D’Alessio, Vale Lambo, MV Killa, LDA, CoCo, Franco Ricciardi, Lele Blade, Enzo Dong, Clementino, Geolier, Samurai Jay

2) Comme si Femmena feat. Geolier

3) Fotomodelle un po’ povere feat. Samurai Jay

4) Vint’ anne fa feat. Lele Blade

5) Annarè feat. J-AX

6) Sotto le lenzuola feat. Lele Blade

7) Chiove feat. Rocco Hunt

8) Comme si fragilefeat. Geolier

9) Di notte feat. LDA

10) A riva ‘e mare feat. Franco Ricciardi

11) Guagliuncè feat. Enzo Dong

12) San Valentino feat. Vale Lambo

13) Mezz’ora fa feat. CoCo

14) Mon amour feat. BoomDaBash

15) Cumpagna mia feat. MV Killa

16) Como suena el corazón feat. Clementino

Gigi D’Alessio durante l’estate sarà protagonista del tour acustico Mani e Voce.

Gigi D’Alessio Assaje testo e audio

‘Assaje’

A matin m’ scet

Già co sol ind o cor

E all’improvviso cu l’uocchij apiert accumeng a sunna’

Tu c’ gir pa cas

Sul cu na cammis

Mentr scavz zitt zitt m’ vien a abbraccia’

Miett chella playlist addo stann e canzon c’ piacn a te

Ubereats a purtat na graff p’ me e nu cornett p’ te

M’avvicin ca vocc te rong nu vas ca sap e cafè

E accummeng a jurnat chiù bell pe me

Assaje (x2)

Ogni iuorn c’ pass t’ guard e m’ piac cchiu’ assaje

O saje (x2) che staser a chi sta appiccicat

Si c’ ramm na poc e st’ammor

Fann pac p’ semb e accussì nun s’ lassn maij

Assaje je te voglij chiu assaij

Assaje

Tu t’ nfunn e capill

Par ancor cchiu’ bell

Nun s’ sblocc o telefn rest pur iss a guarda’

L’uocchje ngopp a sta facc

Nu surris c’abbracc

E gilus pecchè vo sapè a chi a telefonat

Po t’ viest e t’ spuoglij ind armadij nun tien mai nient p’ascì

Nziem e gocc e chanel voless trasì rind a pell pur je

Po t’astregn ma tu nun m’abbast e pe chest me sent e murì

Tu a sta semb cu me addo’ stong pur je

Assaje (x2)

Ogni iuorn c’ pass t’ guard e m’ piac cchiu’ assaij

O saje (x2) che staser a chi sta appiccicat si c ramm na poc e st’ammor

Fann pac p’ semb e accussì nun s’ lassn maij

Assaje je te voglij cchiu’ assaje

Assaje

O saje (x2) attaccass cu mill caten

Chesti vocc sarà c l’ammor

Accussì tutt e vas co te nun fernesser maje

Assaje je te voglij chiu assaje

Assaje