Gianni Togni: ecco il video della nuova versione di “Luna”

L'iconico brano è incluso nel cofanetto “…e in quel momento…” Remix 2025, uscito il 10 ottobre 2025

Gianni Togni pubblica il video di "Luna" 2025
Il 10 ottobre 2025, Gianni Togni ha pubblicato il cofanetto … e in quel momento… Remix 2025. L’opera (Warner Music) contiene anche il brano Luna, completamente restaurato. Dal 17 ottobre 2025 è visibile su YouTube il lyric video ufficiale di questa iconica canzone, nella sua nuova versione.

Luna, ritratto onirico di un clochard che viveva tra i sotterranei della metropolitana, è diventata un autentico cult, nonché uno dei più grandi successi di Gianni Togni. Ciò, anche grazie a una costruzione melodica che alterna delicatezza e intensità.

Nel cofanetto appena pubblicato dall’artista, la canzone è riproposta in una versione restaurata tramite l’uso combinato di tecniche analogiche e digitali. La tracklist del CD … e in quel momento… Remix 2025 comprende anche Luna cantata in spagnolo.

Gianni Togni pubblica "... e in quel momento..." Remix 2025

Il video ufficiale della versione di Luna 2025 è un viaggio colorato tra parole e suggestioni. La poesia del bellissimo testo, scritto da Guido Morra nel 1980, si unisce a una grafica dinamica, capace di esaltare tutta l’intensità emotiva della canzone. Il videoclip è stato curato e realizzato graficamente da Federico Romanazzo.

Gianni Togni, il video di “Luna” 2025

Cerca su A.M.I.