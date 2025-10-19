Gianni Togni: ecco il video della nuova versione di “Luna”

Il 10 ottobre 2025, Gianni Togni ha pubblicato il cofanetto … e in quel momento… Remix 2025. L’opera (Warner Music) contiene anche il brano Luna, completamente restaurato. Dal 17 ottobre 2025 è visibile su YouTube il lyric video ufficiale di questa iconica canzone, nella sua nuova versione.

Luna, ritratto onirico di un clochard che viveva tra i sotterranei della metropolitana, è diventata un autentico cult, nonché uno dei più grandi successi di Gianni Togni. Ciò, anche grazie a una costruzione melodica che alterna delicatezza e intensità.

Nel cofanetto appena pubblicato dall’artista, la canzone è riproposta in una versione restaurata tramite l’uso combinato di tecniche analogiche e digitali. La tracklist del CD … e in quel momento… Remix 2025 comprende anche Luna cantata in spagnolo.

Il video ufficiale della versione di Luna 2025 è un viaggio colorato tra parole e suggestioni. La poesia del bellissimo testo, scritto da Guido Morra nel 1980, si unisce a una grafica dinamica, capace di esaltare tutta l’intensità emotiva della canzone. Il videoclip è stato curato e realizzato graficamente da Federico Romanazzo.

Gianni Togni, il video di “Luna” 2025