Gianni Togni torna con il disco “… e in quel momento…” Remix 2025

Gianni Togni annuncia l’uscita di un nuovo disco, dal titolo … e in quel momento… Remix 2025. L’album, già disponibile in pre-order, viene pubblicato da Warner Music il 10 ottobre 2025.

Si tratta di un cofanetto celebrativo dell’album che 45 anni fa ha consacrato l’artista al grande pubblico: …e in quel momento, entrando in teatro vuoto, un pomeriggio vestito di bianco, mi tolgo la giacca, accendo le luci e sul palco m’invento. Tra i brani presenti, c’era l’iconica Luna diventata uno dei più grandi successi di Togni. L’album viene ora riproposto completamente restaurato, con i brani remixati e rimasterizzati dai nastri originali.

… e in quel momento… Remix 2025 esce in formato LP e CD. La prima contiene le otto tracce dell’album restaurate. Il CD, oltre alle stesse otto tracce, contiene anche le versioni alternative di quattro brani realizzate per l’occasione e Luna cantata in spagnolo.

L’opera di restauro sonoro è avvenuta mediante l’uso combinato di tecniche analogiche e digitali, per dare nuova vita alle dinamiche originali senza alterarle. Il remix dell’album è stato realizzato aprendo le tracce originali delle registrazioni su nastro del 1979, incise negli studi della CGD di Milano. Le versioni alternative incluse nel cofanetto sono state realizzate eliminando le ritmiche originali e mettendo in risalto elementi strumentali registrati nel 1979, ma esclusi dal missaggio finale. Il risultato è un disco fedele all’originale, ma al tempo stesso attualizzato con i nuovi effetti a disposizione.

La tracklist di “… e in quel momento…” Remix 2025

Ecco qui di seguito la tracklist di …e in quel momento… Remix 2025:

LP

1. Maggie (2025 Remix)

2. Luna (2025 Remix)

3. Una mia canzone (2025 Remix)

4. Chissà se mi ritroverai (2025 Remix)

5. È bello capirci (Senza essere uguali) [2025 Remix]

6. Giardini in una tazza di tè (2025 Remix)

7. Pomeriggio maledetto (2025 Remix)

8. Voglia di cantare (2025 Remix)

CD

1. Maggie (2025 Remix)

2. Luna (2025 Remix)

3. Una mia canzone (2025 Remix)

4. Chissà se mi ritroverai (2025 Remix)

5. È bello capirci (Senza essere uguali) [2025 Remix]

6. Giardini in una tazza di tè (2025 Remix)

7. Pomeriggio maledetto (2025 Remix)

8. Voglia di cantare (2025 Remix)

9. Maggie (Versione alternativa)

10. Una mia canzone (Versione alternativa)

11. Giardini in una tazza di tè (Versione alternativa)

12. Pomeriggio maledetto (Versione alternativa)

13. Luna (Versione in spagnolo)

Il cofanetto è arricchito da un interessante booklet di 20 pagine, con i testi dei brani scritti da Guido Morra e con foto dell’epoca. Si tratta di immagini inedite, digitalizzate e a colori, che offrono un ritratto di Gianni Togni dell’inizio della sua carriera. Queste foto, realizzate dal fratello Piero Togni, rispecchiano i costumi che hanno caratterizzato l’inizio degli anni ’80. Offrono così, anche a chi non ha vissuto quel periodo, un documento unico di un passato recente e ancora artisticamente significativo.