20 Settembre 2025
di
Fabio Gattone
Blogger
News
Condividi su:
20 Settembre 2025

Gianni Togni torna con il disco “… e in quel momento…” Remix 2025

Si tratta di un cofanetto celebrativo in formato LP e CD con alcuni brani rivisitati e un prezioso booklet

News di Fabio Gattone
Gianni Togni pubblica "... e in quel momento..." Remix 2025
Condividi su:

Gianni Togni annuncia l’uscita di un nuovo disco, dal titolo … e in quel momento… Remix 2025. L’album, già disponibile in pre-order, viene pubblicato da Warner Music il 10 ottobre 2025.

Si tratta di un cofanetto celebrativo dell’album che 45 anni fa ha consacrato l’artista al grande pubblico: …e in quel momento, entrando in teatro vuoto, un pomeriggio vestito di bianco, mi tolgo la giacca, accendo le luci e sul palco m’invento. Tra i brani presenti, c’era l’iconica Luna diventata uno dei più grandi successi di Togni. L’album viene ora riproposto completamente restaurato, con i brani remixati e rimasterizzati dai nastri originali.

… e in quel momento… Remix 2025 esce in formato LP e CD. La prima contiene le otto tracce dell’album restaurate. Il CD, oltre alle stesse otto tracce, contiene anche le versioni alternative di quattro brani realizzate per l’occasione e Luna cantata in spagnolo.

Gianni Togni pubblica "... e in quel momento..." Remix 2025

L’opera di restauro sonoro è avvenuta mediante l’uso combinato di tecniche analogiche e digitali, per dare nuova vita alle dinamiche originali senza alterarle. Il remix dell’album è stato realizzato aprendo le tracce originali delle registrazioni su nastro del 1979, incise negli studi della CGD di Milano. Le versioni alternative incluse nel cofanetto sono state realizzate eliminando le ritmiche originali e mettendo in risalto elementi strumentali registrati nel 1979, ma esclusi dal missaggio finale. Il risultato è un disco fedele all’originale, ma al tempo stesso attualizzato con i nuovi effetti a disposizione.

La tracklist di “… e in quel momento…” Remix 2025

Ecco qui di seguito la tracklist di …e in quel momento… Remix 2025:

LP
1. Maggie (2025 Remix)
2. Luna (2025 Remix)
3. Una mia canzone (2025 Remix)
4. Chissà se mi ritroverai (2025 Remix)
5. È bello capirci (Senza essere uguali) [2025 Remix]
6. Giardini in una tazza di tè (2025 Remix)
7. Pomeriggio maledetto (2025 Remix)
8. Voglia di cantare (2025 Remix)

CD
1. Maggie (2025 Remix)
2. Luna (2025 Remix)
3. Una mia canzone (2025 Remix)
4. Chissà se mi ritroverai (2025 Remix)
5. È bello capirci (Senza essere uguali) [2025 Remix]
6. Giardini in una tazza di tè (2025 Remix)
7. Pomeriggio maledetto (2025 Remix)
8. Voglia di cantare (2025 Remix)
9. Maggie (Versione alternativa)
10. Una mia canzone (Versione alternativa)
11. Giardini in una tazza di tè (Versione alternativa)
12. Pomeriggio maledetto (Versione alternativa)
13. Luna (Versione in spagnolo)

Il cofanetto è arricchito da un interessante booklet di 20 pagine, con i testi dei brani scritti da Guido Morra e con foto dell’epoca. Si tratta di immagini inedite, digitalizzate e a colori, che offrono un ritratto di Gianni Togni dell’inizio della sua carriera. Queste foto, realizzate dal fratello Piero Togni, rispecchiano i costumi che hanno caratterizzato l’inizio degli anni ’80. Offrono così, anche a chi non ha vissuto quel periodo, un documento unico di un passato recente e ancora artisticamente significativo.

Gianni Togni pubblica "... e in quel momento..." Remix 2025

All Music Italia

Articoli più letti

Giorgio Campagnoli, cantautore bolognese in arte Tellynonpiangere 1

X Factor 2025: chi è Tellynonpiangere? La storia di Giorgio Campagnoli e l’audizione con "Sui muri"
Fabrizio Moro – testo e significato In un mondo di stronzi 2

Fabrizio Moro: testo e significato del nuovo singolo "In un mondo di stronzi" tra rabbia e tristezza
Giorgia presenta il nuovo singolo Golpe 3

Giorgia, il nuovo singolo “Golpe”: un atto di coraggio scritto da Petrella, Dardust e Calcutta
Giorgia, Fabrizio Moro, Francesca Michielin e Senza Cri protagonisti del New Music Friday del 19 settembre 2025 4

Pagelle nuovi singoli 19 settembre 2025: Giorgia incanta, Senza Cri troppo artefatta, Michielin continua il suo viaggio
eroCaddeo sul palco di X Factor 2025 durante l’audizione con l’inedito Punto 5

X Factor 2025: Chi è eroCaddeo? La storia musicale del cantautore pop che ha conquistato i giudici con “Punto”
Frah Quintale – Lunedì blu 6

Fuori "Lunedì blu", singolo di Frah Quintale che anticipa "Amor proprio"
Carmen Consoli annuncia Amuri luci, nuovo album in uscita il 3 ottobre 2025 7

Carmen Consoli annuncia “Amuri luci”, primo tassello del nuovo progetto tra tradizione siciliana e nuove contaminazioni
Mayu Lucisano canta “Cheyenne” di Francesca Michielin alle audizioni di X Factor 2025; 19 anni, si commuove tra gli applausi del pubblico 8

X Factor 2025: la storia di Mayu Lucisano, la "Japoletana" che ha emozionato i giudici
album italiani in uscita 2025 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Radio Date 19 settembre 2025 Giorgia Ernia senza_cri 10

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita: Fabrizio Moro, mew, Giorgia, Ernia e senza_cri

Cerca su A.M.I.