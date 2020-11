La musica di Gianni Togni… non smette di stupire, anche a distanza di anni! La sua canzone Per Noi Innamorati è stata scelta dai CNCO presentato come singolo per la prima volta il 26 novembre.

Gianni Togni negli ultimi 12 mesi ha ricevuto numerosi attestati di stima artistica. Jovanotti ha reinterpretato la sua Luna e l’ha inserita nell’album Lorenzo Sulla Luna. Successivamente il producer canadese Prince Paris ha scelto la sua Giulia e l’ha remixata e fatta interpretare da Il Pagante.

Soddisfazioni che attestano la capacità del cantautore di colpire il pubblico anche con brani scritti e interpretati anni fa. Lo scorso anno Gianni Togni ha pubblicato l’album Futuro Improvviso, che avrebbe dovuto presentare in un lungo tour rimandato a causa dell’emergenza sanitaria (Qui la nostra videointervista).

GIANNI TOGNI E CNCO

“Con grande piacere scrivo questo post per farvi sapere che una mia canzone, ‘Per Noi Innamorati’ (‘Tan Enamorados’ nella versione spagnola), è stata scelta come nuovo singolo, estratto dal nuovo album, dalla band multiplatino latino-americana CNCO, che la presenterà dal vivo il 26 novembre durante la 94a Annual Macy’s Tanksgiving Day Parade di New York. Questo è un esempio di come la musica, quando è libera da preconcetti, possa unire generazioni e culture diverse. Troverete il brano su tutte le piattaforme streaming e il video ufficiale su YouTube. Buon ascolto!”

Queste le parole postate da Gianni Togni sui social.

Il brano Per Noi Innamorati fu originariamente inserito nell’album Gianni Togni, pubblicato nel 1983. Il pezzo porta la firma dello stesso cantautore e di Guido Morra che ne ha scritto il testo.

I CNCO sono una boy band americana nata nel 2015 dopo la partecipazione al talent La Banda, nel quale tra i giudici c’era anche Laura Pausini. Con i loro tre album hanno conquistato numerose certificazioni.

Nel nostro paese sono noti per aver duettato con Riki nel singolo Dolor de Cabeza, ma anche per aver ottenuto 3 dischi di platino con il singolo Reggaetón lento (Bailemos).