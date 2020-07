Gianni Morandi riflette sul futuro discografico tramite un post sui social

Come è noto negli ultimi anni il pubblico di Gianni Morandi si è ulteriormente allargato. L’artista, da sempre idolo di più generazioni, ha dimostrato di essere al passo con i tempi prima duettando con Fabio Rovazzi nel fortunato singolo Volare e poi grazie a una notevole attività social. I tempi cambiano anche nella musica e il cantautore se n’è accorto…

Oggi Gianni Morandi è stato ospiti negli uffici Sony di Via Carlo Imbonati a Milano. Al termine dell’incontro di lavoro ha postato un lungo e riflessivo post sulla situazione musicale attuale.

“23 luglio.

Ho fatto un salto a Milano, alla Sony Music,

la mia casa discografica.

Da un po’ di tempo non incido nuove canzoni e ho voluto scambiare qualche opinione con i miei discografici. Ci siamo resi conto che negli ultimi anni

sono cambiate molte cose nel mondo della musica e nel modo di ascoltare la musica da parte di tutti gli appassionati. Sempre meno CD e vinili, le canzoni si ascoltano sulle varie piattaforme in rete e moltissimo sugli smartphone.

Nel frattempo, le nuove tendenze musicali si stanno affermando ed è il pubblico giovane che indirizza il mercato (ma anche al tempo dei 45 giri, erano sempre i giovani a decretare il successo di un brano).

Il direttore artistico mi ha chiesto se avevo qualche idea per il mio futuro o qualche proposta da presentare, io ho risposto vagamente, poi ci siamo salutati.

È stato un incontro che mi ha fatto riflettere su come dovrà essere questo mio futuro.

A dire il vero, non ho le idee chiare…”