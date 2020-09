Uscirà il 9 ottobre il nuovo progetto discografico di Gianni Bismark Nati Diversi Ultima Cena (Virgin Records / Universal Music), nuova edizione dell’album uscito la scorsa primavera (ne abbiamo parlato Qui).

Nati Diversi Ultima Cena, disponibile il preorder e presave, conterrà inedite collaborazioni, ma anche versioni acustiche di brani già noti. Non mancherà Sempre in Tuta, brano realizzato con Dani Faiv e prodotto da Sick Luke uscito il 18 settembre (Qui il nostro articolo).

GIANNI BISMARK NATI DIVERSI ULTIMA CENA

“Oltre al supporto di mio fratello Dani Faiv ci saranno altre sorprese…”

Questo il messaggio postato da Gianni Bismark sui social per annunciare l’imminente uscita del nuovo progetto.

Nati Diversi, uscito lo scorso marzo, ha esordito nella Top 5 della classifica Fimi degli album più venduti, totalizzando in una sola settimana oltre 5 milioni di stream e ottenendo ottimi consensi da pubblico e critica. Tra gli ospiti 2nd Roof, Chris Nolan, Drone126, Enemies, Franco126, Geolier, G Ferrari, Tedua, Sick Luke e Quentin40.

Il nuovo album sarà disponibile in tutti gli store digitali, ma anche nei negozi tradizionali in versione CD e LP colorato anche in edizioni limitate autografate.

La tracklist, nella quale non mancheranno dei nomi a sorpresa, sarà svelata nei prossimi giorni.

Foto di Beatrice Chima