Gianna Nannini: il nuovo singolo è “Motivo” con il featuring di Coez

Motivo è il nuovo singolo di Gianna Nannini, in rotazione radiofonica dal 3 gennaio 2020. Il brano vede la partecipazione di Coez; ed è il secondo estratto dal disco di inediti della cantante toscana, La differenza, uscito il 15 novembre 2019.

Gianna Nannini, parlando di Motivo, rivela: “è stata la prima canzone che ho scritto per questo album e ne volevo fare un duetto“. E così è stato. Tra l’altro, Motivo (Charing Cross Records Limited / Sony Music) è l’unica collaborazione presente nell’album La differenza.

La cantante ha racconta anche come è nata la collaborazione con Coez.

“Mi piace la voce graffiante di Coez. L’ho scoperto prima de “La musica non c’è”, con “Faccio un casino”. L’ho chiamato quando ero a Londra, mi ha raggiunto e davanti a un sushi abbiamo improvvisato parole“.

In quell’occasione, prosegue la Nannini, “gli feci ascoltare il brano che lo colpì particolarmente, mi disse che voleva provare a fare una cosa alla sua maniera. Ecco, mi dissi osservando quel suo modo elegante di fare, un altro che fa la “differenza”“.

Gianna Nannini, live 2020

Motivo, che Gianna Nannini considera “una perla” essendo l’unico duetto del disco, anticipa il ritorno live della cantante. Nel 2020, l’artista toscana sarà dapprima impegnata con un tour europeo, per poi fare tappa nei principali palasport italiani.

Il tour europeo di Gianna Nannini debutterà il 15 maggio a Londra; farà poi tappa a Parigi, Bruxelles, Lussemburgo; a giugno sarà la volta della Germania. Il tour si concluderà ad ottobre, con altre 6 date in Germania e 2 date in Svizzera.

Per vedere la cantante esibirsi in Italia, bisognerà aspettare il 30 maggio 2020, quando Gianna Nannini terrà un concerto speciale allo Stadio Artemio Franchi di Firenze; e poi, dal mese di novembre inizierà il tour nei palazzetti dello sport.

Ecco qui di seguito le date dei concerti in Italia, ad oggi confermate:

18 novembre – Pala Florio di Bari

19 novembre – Pala Partenope di Napoli

21 novembre – Pala Catania di Catania

25 novembre – Pala Verde di Treviso

28 novembre – Pala Alpitour di Torino

1 dicembre – Mediolanum Forum di Assago (Milano)

3 dicembre – Palazzo dello Sport di Roma

I biglietti sono già disponibili in prevendita su Ticketone.it e nei punti vendita abituali (ulterioi info su www.friendsandpartners.it).

Gianna nannini e coez: ecco il testo di Motivo

E mi cerchi, mi cerchi ancora

Mi inviti a prendere un caffè

Mi manca un po’ il respiro

Ci sarà un motivo

È che non me ne frega niente

Se vuoi vedermi per farmi un po’ di male ancora

Quello che mi vuoi dire lo so già a memoria

Ma che bella storia

Sai ci son rimasto male

Sei su un’astronave

A un milione d’anni luci da me

E ti sento da qua

Anche se alzo la musica

C’è un motivo se mi stai pensando

Io volevo soltanto

Provare qualcosa

Qualcosa di nuovo

Di vero, di buono

Io che non vengo in foto

Un po’ come la luna

Tu che sei bella dal vero

Sì come la luna

Ci siamo detti “ciao”

Ma solo con la mano

Non è un caffè, no, senza l’amaro

E sono lontano ma ti sento vicino

E ci sarà un motivo

Sai ci son rimasta male

Sei su un’astronave

A un milione di anni luci da me

E ti sento da qua

Anche se alzo la musica

C’è un motivo se mi stai pensando

Sai ci son rimasta male

Sei su un’astronave

A un milione di anni luci da me

E ti sento da qua

Anche se alzo la musica

C’è un motivo se mi stai pensando

