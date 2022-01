gIANMARIA tra catrame e fumo libera il suo flusso di coscienza nel video di “Poeta”

Le immagini scorrono… Fumo nell’aria e catrame che cola su di un corpo avvolgendo una figura magra, nuda e in posizione fetale, fino a ricoprirla totalmente tentando di soffocarne la natura, di bloccarne il flusso di pensieri liberi e caotici… questo, e molto altro, è il video di Poeta primo singolo ufficiale estratto dall’album di gIANMARIA.

La canzone al momento del lancio è stata descritta come un travolgente flusso di coscienza dove le rime dell’artista creano suggestioni intime e personali fino ad esplodere in un grido liberatorio “Dammi la forza per fare qualcosa più grande di me“.

gIANMARIA POETA VIDEO

Il videoclip che accompagna il brano, prodotto da Borotalco.Tv con la regia di Andrea Losa è girato con uno stile molto noir che si sposa perfettamente con le liriche del cantautore che nelle sue canzoni descrive sé stesso senza mai perdere di vista gli altri andando a creare dei brani che assomigliano a dei quadri reali e surreali al tempo stesso.

Qui a seguire potete vedere il videoclip ufficiale di Poeta.

Nel frattempo si avvicina il momento in cui l’artista sarà per la prima volta live in concerto dopo l’avventura a X Factor che lo ha visto classificarsi al secondo posto.

Ad oggi nel calendario del tour organizzato da Vivo Concerti sono già sold out le date di Treviso, Torino e Roma (che ha raddoppiato l’appuntamento) mentre Milano è stato spostata in una venue più grande.

Pochissimi i biglietti ancora disponibili per la seconda data di Roma e per quella di Bologna.