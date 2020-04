Sarà in radio dal 22 aprile Gesù Cristo, cover dello storico brano del 1988 del compianto Alessandro Bono, ma che si presenta in una nuova versione con il testo riscritto da Mogol per la voce di Gianmarco Gridelli.

Quella che lega Gianmarco Gridelli e Mogol è una bellissima e incredibile storia di condivisione. Lo scorso mese di marzo il giovanissimo cantautore ha scoperto il brano Gesù Cristo e lo ha interpretato in una diretta Facebook che diventa virale superando in pochi giorni 320’000 visualizzazioni. Il Maestro Mogol, ascoltando casualmente il brano, si emoziona per l’interpretazione di un testo così forte da parte di un ragazzo di soli 16 anni e si complimenta con Gianmarco con una telefonata inaspettata. Nei giorni successivi, lo stesso autore decide di riscrivere il testo del brano per attualizzarlo e farlo interpretare al giovane artista romano, dichiarando di volerlo seguire nel suo percorso di crescita artistica invitandolo al CET.

Mario Lavezzi (Qui la nostra videointervista realizzata nelle scorse settimane), coautore del brano, dopo aver ricevuto il brano da Mogol ha inviato a Gianmarco un lungo messaggio di complimenti.

GIANMARCO GRIDELLI

Gianmarco è nato a Roma nel 2004. Studia canto e chitarra fin da quando aveva 8 anni. Da 2 anni scrive brani inediti dimostrando grande sensibilità.

E’ stato selezionato come protagonista per il Musical La fabbrica di cioccolato in scena al Teatro Quirino di Roma nel Giugno 2017.

Nel 2018 esce il suo primo inedito This is Love. Durante l’estate il videoclip ha superato le 270.000 visualizzazioni su YouTube.

L’estate scorsa ha pubblicato il suo secondo brano inedito Follow Back, che raggiunge 325.000 visualizzazioni su YouTube.

Con il brano inedito Ti porto con Me è risultato finalista ad Area Sanremo.