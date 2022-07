Gianluca Grignani su Vasco Rossi: "È furbo... chi lo conosce dice sia un serpente ammaliatore"

Gianluca Grignani ha rilasciato un’interessante intervista a Il Messaggero parlando delle critiche a cui spesso è sottoposto (vedi alla voce Sanremo 2022), di Vasco Rossi e anche di un episodio a suo modo considerato rock e avvenuto sul palco del Festivalbar.

Riguardo alla sua ultima apparizione televisiva, quella sul palco del Festival di Sanremo 2022 dove è stato ospite nella serata del venerdì per duettare con Irama sulle note de La Mia storia tra le dita, un duetto sui cui sono piovute critiche a livello estetico e insinuazione sul possibile stato di alterazione del cantante, nulla di musicale comunque, Gianluca ha risposto:

“Le critiche non mi hanno ferito, ci sono abituato. Ho letto tutto una settimana dopo. Hanno detto che ero gonfio: vero, avevo preso il cortisone per un abbassamento della voce. Alla fine si è parlato solo di me: è come se il Festival lo avessi vinto io… “

Uno degli episodi più iconici della carriera di Grignani, ma non il solo, è quello che lo vedeva debuttare al Festivalbar, presentato da Laura Freddi e Federica Panicucci, e rifiutarsi di mimare il playback della canzone, comportamento che pubblicò l’inciviltà di qualcuno nel pubblico…

“Arrivai sul palco già nervoso. Fiorello nel backstage mi aveva provocato, dicendomi cose che non posso riferire. Corsi sul palco. Mi introdussero dicendo le solite sciocchezze. Io volevo cantare e avevo chiesto di poterlo fare dal vivo. Avevo preparato un’esibizione particolare. Scoprii invece che c’era il playback. Mi infuriai. Uno mi tirò una biglia: mi prese sotto l’occhio. Lo puntai. Volevo scendere e prenderlo a pizze, la sicurezza mi fermò“

Infine Gianluca Grignani ha anche risposto a qualche domanda su Vasco Rossi che, nel corso dell’ultimo tour, ha citato la sua L’Aiuola (brano scritto proprio per il Blasco, come vi abbiamo rivelato in questo articolo) in Ti taglio la gola…

“Io e Vasco siamo simili: c’è una base di ribellione comune. E poi ci piace ad entrambi godere tantissimo. Lui è furbo cita ‘l’aiuola’ su un pezzo come ‘Ti taglio la gola’ proprio per eludere le polemiche. Ha usato me per non essere messo alla gogna. Chi lo conosce bene dice che è un serpente ammaliatore“.

Nel frattempo continuano le date del tour del cantautore. Questi i prossimi appuntamenti: