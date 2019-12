Gianluca Grignani: in radio dal 1° gennaio con Tu che ne sai di me (testo)

Gianluca Grignani sta tornando.

Dopo una lunga attesa, i fan del Joker sono pronti a festeggiare il 2020 con Tu che ne sai di me, il nuovo brano in rotazione radiofonica in arrivo la notte di capodanno.

L’ultimo album di inediti del cantautore milanese, infatti, risale al 2014, A Volte Esagero (leggi qui).

Il nuovo brano sarà accompagnato dal video girato da Gaetano Morbioli e segna una nuova fase della vita discografica di Gianluca Grignani. Il 2020, infatti, vedrà la pubblicazione di un nuovo album di inediti a cui seguirà il tour.

“Questo è il primo brano di un progetto che mi ha visto due anni a scrivere e a produrre – così commenta Gianluca Grignani – e rappresenta l’apertura di un ‘discorso’ artistico molto più ampio. ‘Tu che ne sai di me’ è una presa di coscienza, è come passare il testimone a se stessi…un momento che si ripete durante la vita, a diverse età e in diverse circostanze, ma che tutti prima o poi devono affrontare. Ho lavorato molto sulla produzione di questo primo singolo, ci tenevo che diventasse quello che poi è diventato, anche perché è la canzone del ritorno, è il brano della mia indipendenza, è il pezzo in cui credo e spero molti si riconosceranno”.

Qui di seguito il testo del nuovo brano di Gianluca Grignani “Tu che ne sai di me”.

GIANLUCA GRIGNANI – TU CHE NE SAI DI ME – TESTO

Se per te io sono un assassino

Perchè piangi per me sul cuscino

Dimmi credi veramente ancora

Che si è innocenti oggi come allora?!!

Tu che ne sai di me

Cosa ne sai

(what do you know about me)

Tu ti ricordi un uomo che non esiste ormai per te

Io che ero lì quando eri fuori come una nuvola

A raccontarti una favola

Che nessuno a me ha raccontanto mai

Così la invento sai… oh oh oh oh

Così la invento sai…

Vuoi venire con me nel giardino

Della mia memoria irridescente

Vuoi provare come ci si sente

Quando ci si pente a uscirne indifferente

C’è chi riconosce le mie mani lo so

Ma davvero non le hai viste mai però

Sanno toccarti con questa musica

Nella notte scura non c’è più censura

Tu che ne sai di me

Cosa ne sai…

(what do you know about me)

Dimmi dove eri il giorno che io quasi non ritorno

(what do you know my sweet)

Dimmi chi ti è stato vicino

Nel bagliore del mattino

E invece chi volevi ma non c’era nelle ore ombrose della sera

E poi arrivi a un punto che non torni indietro

E ascolti solo me

Dimmi perché

Quasi che io fossi o custodissi il segreto

Per non aver paura anche per te

Tu che ne sai di me

Cosa ne sai…

(what do you know about me)

Tu ti ricordi un uomo che non esiste ormai per te

Tu che ne sai di me

Cosa ne sai

Dimmi dov’ eri il giorno che io quasi non ritorno

Tu che ne sai di me

Cosa ne sai di un uomo

Tu che ne sai di me

Cosa ne sai di un uomo

La gente la gente è sola

The people the people is lonely

Io che ero lì quando eri fuori come una nuvola

A raccontarti una favola

Che nessuno ti ha raccontato mai