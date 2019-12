Gianluca Grignani torna a Capodanno con “Tu che ne sai di me”

Gianluca Grignani Tu che ne sai di me è il nuovo singolo in uscita in una data molto particolare, il primo giorno del nuovo anno.

Il cantautore negli scorsi mesi si è divertito a stuzzicare i fan attraverso i social facendo intuire che il ritorno era imminente e ieri finalmente ha svelato definitivamente il mistero.

Gianluca Grignani manca dal mercato discografico da ben tre anni e mezzo.

Era il mese di maggio del 2016 infatti quando arrivava nei negozi Una strada in mezzo al cielo, un disco in cui l’artista ha riproposto in duetto alcuni dei brani più amati dei suoi primi due dischi, Destinazione paradiso e La Fabbrica di plastica.

L’ultimo album composto esclusivamente da brani inediti, A volte esagero, risale invece al 2014.

Oltre cinque anni sono un periodo lunghissimo per i tempi attuali del mercato discografico, non è difficile capire quindi quanto le aspettative dei fan di Grignani, le Teste sulla luna come li ha ribatezzati lui stesso, siano alte.

Per il momento è dato solo sapere il titolo del nuovo singolo, Tu che ne sai di me, e la data di uscita… l’1 gennaio 2020, ovvero il primo giorno del nuovo decennio.

Per quanto riguarda il nuovo album al momento nulla trapela anche se voci di corridoio non escludono che l’artista possa tornare al Festival di Sanremo a cinque anni dalla sua ultima partecipazione.

Nel frattempo non ci resta che aspettare l’ultima notte dell’anno per scoprire cosa ci riserverà la nuova musica di uno degli artisti più controversi e istrionici del panorama musicale italiano.

Foto dalle pagine social dell’artista