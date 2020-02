Gianluca Grignani 25 anni di Destinazione Paradiso. Fuori il doppio vinile

Gianluca Grignani Destinazione paradiso. Sono già passati 25 anni da quando, sul palco del teatro Ariston di Sanremo, saliva Gianluca Grignani.

Calcava il palco con il suo maglione oversize, come voleva la moda ricercatamente trasandata degli anni ’90. Quel maglione oggetto anche di un divertente siparietto con Pippo Baudo.

Un giovanissimo Gianluca Grignani, 23 anni o giù di lì, saliva sul palco per lasciare il segno. L’aveva già fatto con La Mia Storia Tra le Dita alle selezioni per accedere a Sanremo Giovani, ma Destinazione Paradiso, il brano presentato in gara tra le Nuove Proposte del 1995, lo consacrava alla musica italiana.

Bello e dannato, un’etichetta che ci ha messo poco a dimostrare che gli stava decisamente stretta.

Dopo pochi mesi di successi, copertine delle riviste più amate dalle teenager, poster, Grignani tira fuori il suo carattere già in estate (il Festivalbar e la sua silenziosa polemica contro il playback), per poi culminare nell’album che nessuno si aspettava dopo le atmosfere romantiche del disco di debutto, Destinazione Paradiso.

Gianluca Grignani, dopo un lungo periodo di silenzio (l’ultimo singolo è del 2016) è tornato con un nuovo brano, lanciato proprio il giorno di capodanno, Tu che ne sai di me e ha annunciato che arriveranno presto altre novità, iniziando dai concerti di Milano e Roma di aprile (leggi qui).

Proprio per festeggiare i 25 anni di uno dei suoi brani più celebri, il cantautore milanese, pubblicherà la riedizione dell’album Destinazione Paradiso:

Il 28 febbraio arriverà il vinile colorato da 180 grammi di Destinazione Paradiso o, in alternativa, sarà possibile acquistare la Deluxe Edition che conterrà anche la versione in spagnolo.

Questa la tracklist nella quale è stata inserita la versione integrale di Destinazione Paradiso, nella quale, a differenza della versione del 1995, è presente una strofa in più edita per la prima volta nella raccolta Il Giorno Perfetto del 1999.

GIANLUCA GRIGNANI – DESTINAZIONE PARADISO

1 La mia storia tra le dita

2 Falco a metà

3 Una donna così

4 Cammina bambina

5 Primo treno per Marte

6 Destinazione paradiso (versione integrale)

7 Ci vuoi tornare con me?

8 Tanto tempo fa

9 Come fai?

10 Ae-au

11 Il gioco di Sandy