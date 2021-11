Giancane: “Strappati lungo i bordi”, la colonna sonora completa della serie Netflix di Zerocalcare

Giancane esce con Strappati lungo i bordi (Woodworm, distr. Universal Music), la raccolta dei brani che compongono la colonna sonora della serie di Zerocalcare.

La title track è in rotazione radiofonica da venerdì 19 novembre.

Su tutte le piattaforme digitali, è disponibile la soundtrack completa di Giancane, realizzata per la serie di animazione Strappare lungo i bordi, scritta e diretta da Zerocalcare, prodotta da Movimenti Production e distribuita da Netflix.

“Non vorrei risultare troppo ‘emo’ – commenta Giancane – ma devo ringraziare Michele perché, in uno dei periodi più bui della mia vita, ha acceso una lucina che mi ha fatto vedere molte cose più chiaramente. È stato un lavoro diverso dal mio solito, mi sono divertito molto nel vedere e sentire tutto senza spoilerarmi il finale, il lavoro vero in fondo è stato questo“.

Da venerdì 17 dicembre, invece, uscirà in tutti i negozi fisici e digitali la release anche in formato disco, in una speciale edizione limitata in vinile giallo numerato, già in preorder.

Giancane, il primo singolo estratto

Il primo singolo estratto andrà in rotazione radiofonica a partire da venerdì 19 novembre. Il titolo è Strappati lungo i bordi, title track della raccolta e sigla della serie.

Giancane, oltre che durante i titoli di coda alla fine di ogni episodio, compare anche in una decina di altri momenti della serie, in cui sue composizioni originali impreziosiscono tanto le parti di comedy quanto quelle più intense.

La varietà è tanta. Le sonorità viaggiano tra momenti anni ’80, momenti funk e altri beatlesiani e non mancano composizioni al pianoforte.

Il cantautore romano Giancane riesce a creare per la serie una narrazione fluida e interdipendente, fatta di musica e immagini.

l’amicizia tra Giancane e Zerocalcare

Il sodalizio tra Giancane e Zerocalcare nasce nel 2018, in occasione della realizzazione del videoclip del brano Ipocondria (feat. Rancore), che ha costituito la colonna sonora degli short animati di Rebibbia Quarantine (2020). Da quel momento, tra i due artisti c’è un rapporto di amicizia, stima reciproca e collaborazione, che approda oggi a questo importante passo con Strappati lungo i bordi.

Zerocalcare ha curato inoltre l’artwork di copertina. Squadra che vince, non si cambia.





TRACKLIST