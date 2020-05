Giallorenzo: il singolo “Don Boscow” parla di un pazzo innamorato

Don Boscow è il nuovo singolo dei Giallorenzo, disponibile negli store e in streaming dal 21 maggio 2020. Il gruppo, nato dall’unione della band post-rock bresciana Malkovic e del cantautore bergamasco Montag, prosegue così il proprio percorso artistico dopo l’esordio con l’album Milano posto di merda il 27 settembre 2019.

I Giallorenzo sono composti da: Pietro Raimondi (voce e chitarra), Giovanni Pedersini (chitarra e cori), Fabio Copeta (batteria) e Marco Zambetti (basso). Il loro genere può definirsi pop lo-fi, tra registrazioni in cameretta e casinismo punk in sala prove. Anche Don Boscow rispecchia queste caratteristiche.

Il brano affronta il tema della follia e della solitudine. I Giallorenzo cercano di immedesimarsi e propongono una diversa prospettiva. Dove gli altri vedono solo un pazzo, in realtà c’è una persona capace di innamorarsi, anche solo in un mondo fantastico che è dentro di sé. Il testo della canzone recita: “sulle casse vedo stelle vedo mondi, e tu non vedi niente e tu non vedi niente, ma io vedo te”.

Don Boscow anticipa il prossimo EP dei Giallorenzo

Don Boscow – racconta Montag – “è l’unica canzone dei Giallorenzo che non ho scritto io, l’ha scritta un mio caro amico, Paolo” (in musica Trema, Ndr). “Parla di un pazzo di Milano che io non ho mai visto, ma lui sì. Un anziano signore che scontava le sue giornate aggirandosi in zona Sire Raul, almeno prima del patatrac. Era solito entrare nel Simply di via Leoncavallo e inventarsi degli strani annunci all’altoparlante, invitando alle casse personalità del mondo dei vivi e dei morti: “Florinda Bolkan alla cassa 4”, “Don Bosco alla cassa 7, ripeto, Don Bosco alla cassa 7”. Nella sua testa quel Simply di periferia era un posto dove sia Don Bosco che Florinda Bolkan facevano la spesa. La cassiera, per quanto stranita, avrà imparato a conoscerlo e a guardarlo sorridente. Forse che non cercasse solo di farsi notare da lei?“.

Il cantante rivela: “Risentire oggi questa canzone, che avevamo ultimato appena prima del lockdown, ci fa un po’ strano. Era da sempre dedicata, ma ora lo è ancora di più, a un vecchio solo e a una cassiera. E di mezzo ci sono finiti, loro malgrado, un santo e un’attrice. È anche un po’ per loro due, allora. Speriamo solo non si affolli troppo quel piccolo Simply“.

Don Boscow è estratta dall’EP dei Giallorenzo, di prossima uscita. Al momento, non è stata ufficializzata la data di rilascio. Del pari, non si sa ancora il titolo del disco. L’unica informazione disponibile è il numero dei brani che compongono l’EP: 7 inediti che raccontano sette nuove prospettive sulla città di Milano.

