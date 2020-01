Ghali Dna. Dopo aver lanciato proprio ieri il nuovo singolo, Boogeyman, che lo vede duettare con Salmo (vedi qui) l’artista ha finalmente svelato anche la copertina del suo secondo album e la tracklist del progetto che comprenderà anche quattro duetti.

Dna, questo il titolo del nuovo disco di Ghali, arriverà nei negozi di dischi e sulle piattaforme digitali il prossimo 20 febbraio per Warner Music Italia, in una data curiosa quindi, il 20.02.2020.

Ghali Dna Tracklist

Questa a seguire è la tracklist di Dna. I rimanenti tre featuring presenti nel disco, al momento, non sono ancora stati svelati.

Giù X Terra‬ Boogiemam feat. Salmo DNA Good Times Jennifer feat. xxx ‪22:22‬ Fast Food Marymango feat. xxx Flashback Combo feat. xxx Extasy Barcellona Cuore A Destra Scooby Fallito

Qui a seguire la copertina di Dna.

Ghali I record da battere

Ghali con il nuovo album avrà il compito di battere i numeri del precedente disco, Album, che raggiunse il triplo disco di platino ma si porto a casa molte certificazioni per i singoli.

Per la precisione 17 dischi di platino e 5 dischi d’oro. A questi si aggiungono tre dischi di platino per Cara Italia, 1 per I Love you e i dischi d’oro per Zingarello e Turbococco.