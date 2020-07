Ghali aggredito in casa da una fan sabato, oggi annuncia il nuovo feat

Sabato sera, 11 luglio, il rapper Ghali è stato aggredito nel giardino di casa sua.

Lo riportano sulle loro pagine diverse testate online.

Sabato sera, rientrando nella sua casa di Buccinasco (in provincia di Milano), Ghali avrebbe trovato in giardino una ragazza che, alla sua vista, avrebbe iniziato a urlare, a rompere vasi e lanciare gli oggetti che trovava in giro.

Allertate le forze dell’ordine, la ragazza avrebbe continuato a gridare, motivo per il quale sarebbe stata portata all’ospedale per una visita psichiatrica.

Si tratterebbe una 22enne proveniente da Benevento. Avrebbe preso il treno diretta a Milano per incontrare Ghali, di cui sarebbe fan, mettendo in atto poi l’aggressione in casa.

È stata denunciata a piede libero per danneggiamento e violazione di domicilio.

GHALI aggredito, annuncia LA NUOVA MUSICA

Nessun commento sui social da parte dell’artista che, però, alle 14 di lunedì, sulle sue pagine, ha annunciato l’uscita del nuovo featuring Defuera di DRD (Dardust) feat. Ghali, Marracash e Madame. La pubblicazione è prevista per il 14 luglio. LEGGI QUI

Ghali è attualmente in rotazione radiofonica con il singolo Good Times (pubblicato il 3 aprile), estratto dal suo secondo album in studio DNA (fuori il 21 febbraio 2020), da cui sono stati estratti anche Flashback (11 novembre 2019) e Boogieman (17 gennaio 2020).