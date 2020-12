GG Sika lancia oggi, sabato 5 dicembre, a partire dalle ore 14 su YouTube, il nuovo brano dell’artista partenopeo, D10S, dedicato a Diego Armando Maradona e prodotto da Mauro Spenillo, produttore disco d’oro nel 2020 con Abbracciame di Andrea Sannino.

La canzone esce in anteprima su YouTube ma da settimana prossima sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali.

GG Sika descrive così il brano:

“D10S è un pezzo nato di notte, dopo una lunga conversazione con Mauro sui miti della nostra città. La stavo scrivendo prima della scomparsa del pibe de oro. Quando ho scoperto che Diego non c’era più ho modificato parte del testo e l’ho proposta a Mauro che con grande entusiasmo mi ha appoggiato… come sempre! Diego era un simbolo della nostra città, un’icona, un riferimento… un fratello, e dedicargli un brano è veramente il minimo! Io non definirei questa canzone una commemorazione, bensì un omaggio. E’ una traccia allegra, parla di Diego, ma anche di Napoli, perché c’è bisogno che anche chi non lo conosceva bene, impari ad amarlo in quanto ha segnato un’epoca e cambiato la storia della nostra città.”

Il brano rappresenta il primo di un nuovo percorso per l’artista, già noto come ex frontman dei Mescalina.

Conosciamo meglio GG Sika

GG Sika (al secolo Luigi Sica), classe ’88, è un cantante, autore, vocale coach e produttore partenopeo.

Nel 2012 incontra Mauro Spenillo il quale cura le produzioni del suo primo EP Lu’Ca che esce nel 2013.

Nel 2014 con E’ per te che scrivo entra nella rosa dei 60 finalisti per Sanremo Nuove Proposte. Negli anni partecipa alla terza edizione di X-Factor, ad Amici, ed e’ nel cast della prima edizione di The Voice of Italy.

Nel 2018, con la sua band i Mescalina, vince Area Sanremo e partecipa a Sanremo Giovani con il singolo Chiamami amore adesso.

Con i Mescalina pubblica i singoli Scusa amore, Ci trasferiamo a Paris e Ci salverà la dottoressa Giò ed è in tour in tutta Italia fino a Dicembre 2019 prendendo parte tra le altre cose al Road To Tuborg Open Fest, al Flowers Festival e al Napoli Pizza Village.

Nel 2020 decide di riprendere il suo percorso da solista e durante il lockdown, a distanza con il suo produttore storico Mauro Spenillo, scrive circa 20 brani ancora totalmente inediti.

Il progetto GG Sika è una commistione urban tra reggaeton, hip hop, trap, elettronica e pop, con influenze latino americane, scritto in lingua italiana, napoletana, spagnola e slang americano.

Le tematiche affrontate nei brani ruotano intorno all’amore, a Napoli, alla passione e al sacrificio. Storie di ragazzi che si innamorano, si lasciano, vivono in periferia e sognano un futuro migliore, immagini reali raccontate con un linguaggio poetico e contemporaneamente moderno e a tratti crudo.

D10S testo e video

Comm’è longa sta’ nuttata e n’o ssapevamo

ancora,

pecché o tiempo nunn’ aspetta e a ciorta nunn’ è signora,

o’ ssaje, stanott’ facc’ e’ quatt’ cu’ stu’ fogl’ bianco annanz’,

tutt’ e’ frat’ for’ o stadijo, 2020 accapputtato.

E mo’…

Aret’ a l’artista ce stà l’ommo,

nun se discute o’ genio, d’è parole me ne fotto;

Na sola canzone, El Pibe de Oro, fernesce ’na storia, a leggenda nun more,

nu coro che canta d’ammore.

Nun contano sulo e denare,

o talento n’è schiavi’ e l’affari

ce sentimmo sempe titolari,

cu’ sta maglia azzurra,

cu’ sta maglia azzurra.

Nuje simm’ tutt’ quant’ figl’ e Maradona

crisciut’ n’coppo o stadijo areto a nu pallone

senza e te’ Nap’l è nu poco ‘cchiu’ sola

stavota hermano t’hamm pers’ e rigori

Nuje simm’ tutt’ quant’ figl’ e Maradona

crisciut’ n’coppo o stadijo areto a nu pallone

senza e te’ Nap’l è nu poco ‘cchiu’ sola

stavota hermano t’hamm pers’ e rigori

Lanùs como Nápoles,

Niño cuéntame que es,

che mi batte il corazón,

mamma innamorato sòn,

Eh

un uomo da solo riscrive la storia, ancora,

Eh

gli basta il pallone e una sola rabona, vittoria!

Nuje simm’ tutt’ quant’ figl’ e Maradona

crisciut’ n’coppo o stadijo areto a nu pallone

senza e te’ Nap’l è nu poco ‘cchiu’ sola

stavota hermano t’hamm pers’ e rigori

Nuje simm’ tutt’ quant’ figl’ e Maradona

crisciut’ n’coppo o stadijo areto a nu pallone

senza e te’ Nap’l è nu poco ‘cchiu’ sola

stavota hermano t’hamm pers’ e rigori”

TRADUZIONE “D10S”

Com’è lunga questa notte e non lo sapevamo

ancora,

perché il tempo non aspetta e la sorte non è una signora,

lo sai, stanotte faccio le quattro con questo foglio bianco davanti,

tutti i fratelli fuori allo stadio, 2020 rovinato.

E adesso…

dietro l’artista c’è l’uomo,

non si discute il genio, me ne frego delle parole; una sola canzone, El Pibe de Oro,

finisce una storia, la leggenda non muore, un coro che canta d’amore.

Non conta soltanto il denaro,

il talento non è schiavo degli affari,

ci sentiamo tutti titolari,

con questa maglia azzurra,

con questa maglia azzurra.

“Noi siamo tutti figli di Maradona, cresciuti sullo stadio

dietro ad un pallone, senza di te, Napoli è un po’ più sola

stavolta hermano, ti abbiamo perso ai rigori

Noi siamo tutti figli di Maradona, cresciuti sullo stadio, dietro ad un pallone,

senza di te, Napoli è un po’ più sola, stavolta hermano, ti abbiamo perso ai rigori”

Lanùs como Nápoles, Niño cuéntame que es, che mi batte il corazón

mamma innamorato sòn, Eh

un uomo da solo riscrive la storia, ancora, Eh

gli basta il pallone e una sola rabona, vittoria!

Noi siamo tutti figli di Maradona, cresciuti sullo stadio, dietro ad un pallone,

senza di te, Napoli è un po’ più sola, stavolta hermano

ti abbiamo perso ai rigori

Noi siamo tutti figli di Maradona, cresciuti sullo stadio dietro ad un pallone

senza di te, Napoli è un po’ più sola, stavolta hermano, ti abbiamo perso ai rigori