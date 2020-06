Attraverso le sue pagine ufficiali social la cantautrice Gerardina Trovato ha pubblicato un lungo audio vocale in cui, con parole nette e dure, ha attaccato Beppe Grillo e la sua veste di politico.

La cantautrice, esplosa negli anni ’90 grazie a hit quali Non ho più la mia città, Non è un film, Piccoli già grandi e Vivere in duetto con Andrea Bocelli, dopo la sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo nel 2000 con Gechi e vampiri ha intrapreso una parabola discendente a causa di problemi familiari, dipendenze e depressione.

Molti di questi problemi, compresi quelli economici, li ha raccontati negli scorsi mesi ospite di Barbara D’Urso dove ha voluto chiedere aiuto pubblicamente strappando alla presentatrice la promessa di un aiuto concreto (vedi qui).

Gerardina Trovato contro Beppe Grillo

In attesa di novità musicali è arrivato però ieri un durissimo attacco verso un uomo di spettacolo ora passato alla politica, Beppe Grillo, molto stimato in passato dalla cantautrice…

“Buongiorno, buonasera a tutti, sono Gerardina Trovato, la cantautrice.“

Ha iniziato Gerardina nella lunga nota vocale pubblicata su Instagram e Facebook…

“Io volevo dire, in base alle cose che sento, telegiornali, tutto che, a guardare Conte negli occhi rabbrividisco ma sentire e vedere quello che dice il Signor Beppe Grillo… Beppe Grillo eri il numero uno, il più grande comico. Spettacoli di tutti.

Ero depressa, piangevo, qualunque cosa ero felice quando hai fatto ‘Ve lo do io il Brasile’. Eri capace di farmi ridere, Dio ti aveva dato un dono incredibile. Eri il più grande di tutti, l’unico capace di fare uno spot televisivo senza dire una parola sullo Yomo (famosa marca di Yougurt .Ndr)… bastava guardarti in faccia che si rideva.“

L’errore più grande di Grillo, da quello che dice la cantautrice, è aver perso la libertà vendendosi alla politica concludendo con un attacco molto forte…

“E in tutti i tuoi spettacoli non c’era una cosa dove non attaccavi la politica. Perché sei nato un uomo libero, più libero forse di tutti. Tu ami la libertà. Eri libero trasmettevi che volevi tutta l’Italia libera, tutta l’Italia ti seguiva, seguiva la tua voglia di essere libero. Ed io sono un’altra che sono nata con lo spirito libero com’eri tu, il numero 1, il più grande. Ti chiamavo Beppe Grillo ora ti chiamo sacco di mexxa. E dire che non sei più nessuno e niente, la verità è che non sei più niente”.

Questa la trascrizione integrale di quanto postato da Gerardina Trovato. Al di là di queste prese di posizione personalmente noi speriamo di poter ascoltare presto nuova musica dell’artista.

Recentemente Gerardina aveva dichiarato, sempre dalla D’Urso di essere stata scelta per il Festival di Sanremo ma di non aver i soldi per produrre i brani per un secondo ascolto.